Nantes : La DNCG commence à avoir des doutes sur la vente

Nantes : La DNCG commence à avoir des doutes sur la vente

FC Nantes
parClaude Dautel
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Tandis que le FC Nantes s'est incliné à la Beaujoire contre Dunkerque, l'incertitude plane toujours au sujet de la vente du club par Waldemar Kita. La DNCG attend toujours des documents et aucun rendez-vous n'a été fixé avec les candidats au rachat.
Pour racheter un club, que ce soit le FC Nantes ou un autre, les candidats doivent impérativement passer devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), laquelle doit donner son feu vert avant une transaction. Alors, au moment où Waldemar Kita semble avoir trouvé des investisseurs, regroupés autour de Paulo Tavares, pour acheter son club, les regards sont tournés vers le gendarme financier du football français. Mais pour l'instant, la situation semble totalement à l'arrêt, car du côté de la DNCG on réclame des documents de la part des repreneurs éventuels du FC Nantes, et les choses n'avancent pas aussi vite que les dirigeants nantais l'espéraient. Selon Johan Rigaud, journaliste de L'Equipe, la vente n'est pas encore totalement lancée.

Nantes et la DNCG, ça traîne

Selon ce dernier, les choses s'éternisent au moment où tout doit se finaliser. « La vente est en phase finale, mais pas encore en phase de conclusion puisque la DNCG, qui peut approuver ou désapprouver le projet, attendait dernièrement moult documents comptables, juridiques et financiers. Et le rendez-vous des repreneurs avec la DNCG n’a pas encore été fixé, aux dernières nouvelles », écrit notre confrère, qui visiblement s'interroge sur la suite de cette histoire. Pour l'instant, du côté de Paulo Tavares, qui a supprimé son compte sur X après des échanges très incisifs avec des supporters nantais, c'est le silence radio absolu. Les deux camps ne souhaitent plus du tout communiquer sur l'avancement de la vente du FC Nantes, sans que l'on sache si c'est bon signe pour une finalisation rapide de la cession des Canaris. En attendant, après la défaite de samedi face à Dunkerque (2-3), l'équipe de Grégory Poirier reste dans le bas du classement de Ligue 2 avant de se déplacer le week-end prochain à Saint-Etienne. Pas de quoi se rassurer.

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Derniers commentaires

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

et oui les fachos dans ton genre seront incapable de respecter le vote populaire et le résultat d'une élection démocratique ! Et oui vous démontrez que vous etes les nouveau fachos...

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

"75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme" Je suis pas un gros naif comme toi, je gobes par toutes les conneries que je lis sur internet :) sinon il a aussi connu Mao, Staline, Pol POt qui ont fait plus de morts que les mecs que tu as cités :) Tu as vraiment le tri sélectif toi, un vrai débile bien binaire... Je t'ai déjà dit je vous renvoi dos à dos les tarés d'extrème droite et d'extrème gauche !

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

"que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !!" Ce discours de mongolien !! Parcequ'à l'étranger, ils n'ont pas d'hopitaux et ne se soignent pas mdr A bangok, y'a pas de sécu, mais t'a un rdv chez un spécialistes en 24h quand toi tu dois attendre 6mois avec ton système d'assisté :) Y'a plein de pays qui ont de meilleurs conditions de soins pechno qui est jamais sorti de son trou à rat discours d'un dégénéré de la lfi lol "Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content" Je vis à l'étranger et je disposes d'une mutuelle privé au premier euro lol Je suis pas un assisté j'ai pas besoin que les autres cotisent pour mon logement ou ma santé contrairement à un crasseux de la lfi :)

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Il ferait pas pire que Delabouze

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75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme et la 2nd guerre mondiale comme mes parents tu m'étonne quil pisse sur l'extrême droite !! Quand tu sais ce que cest et où ca a mené...

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