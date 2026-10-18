Nantes : La DNCG commence à avoir des doutes sur la vente

Tandis que le FC Nantes s'est incliné à la Beaujoire contre Dunkerque, l'incertitude plane toujours au sujet de la vente du club par Waldemar Kita. La DNCG attend toujours des documents et aucun rendez-vous n'a été fixé avec les candidats au rachat.

Pour racheter un club, que ce soit le FC Nantes ou un autre, les candidats doivent impérativement passer devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), laquelle doit donner son feu vert avant une transaction. Alors, au moment où Waldemar Kita semble avoir trouvé des investisseurs, regroupés autour de Paulo Tavares, pour acheter son club, les regards sont tournés vers le gendarme financier du football français. Mais pour l'instant, la situation semble totalement à l'arrêt, car du côté de la DNCG on réclame des documents de la part des repreneurs éventuels du FC Nantes, et les choses n'avancent pas aussi vite que les dirigeants nantais l'espéraient. Selon Johan Rigaud, journaliste de L'Equipe, la vente n'est pas encore totalement lancée.

Nantes et la DNCG, ça traîne