Manchester City relégué, le Real fait une offre à Cherki

Le Real Madrid suit de très près le dossier de Manchester City et pourrait rapidement dégainer une offre, en cas de relégation du club anglais, pour attirer Rayan Cherki.

Reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League , Manchester City risque gros. Le club anglais pourrait être privé de recrutement ou pire, faire l’objet d’un retrait de points… ou d’une relégation en Championship. Des sanctions qui auront bien sûr un impact sportif, car il est difficile (voire impossible) d’imaginer Erling Haaland ou Rayan Cherki évoluer en deuxième division la saison prochaine. La situation est donc logiquement suivie par plusieurs très gros clubs européens. C’est notamment le cas du Real Madrid. Selon les informations obtenues par le site Fichajes, le club de la capitale espagnole suit en temps réel le dossier de Manchester City.

Et pour cause, Florentino Pérez serait très intéressé par la perspective de récupérer un joueur tel que Rayan Cherki à prix cassé. Le club merengue pourrait passer son tour sur Erling Haaland au vu des solutions importantes en attaque au sein de l’équipe de José Mourinho (Mbappé, Endrick, Espi) mais serait en revanche beaucoup plus intéressé par la possibilité de récupérer un meneur de jeu créatif et très technique tel que Cherki. Rien de vraiment étonnant finalement puisque l’ancien Lyonnais avait déjà été cité du côté du Real Madrid, notamment à l’époque où un certain Zinedine Zidane était encore présent au sein de la Casa Blanca.

Le Real suit Cherki de près

Plusieurs années plus tard, le Real Madrid pourrait donc faire son grand retour dans le dossier Cherki. La facture sera en revanche beaucoup plus salée qu’à l’époque. Un transfert de l’international français à horizon 2027 ou 2028 coûterait au moins 110 millions d’euros selon les estimations de Transfermarkt. Au sein du Real Madrid, on estime que Cherki serait un plan B acceptable en cas d’échec dans les négociations pour attirer Michael Olise l’été prochain.