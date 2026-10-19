« Enorme déduction de points et relégation », Manchester City va pleurer

« Enorme déduction de points et relégation », Manchester City va pleurer

Premier League
parClaude Dautel
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Oliver Holt, rédacteur en chef du Daily Mail, annonce ce lundi que c'est une très lourde sanction qui va s'abattre sur Manchester City. L'équipe d'Erling Haaland va perdre énormément de points et sera donc reléguée. Mais une autre sanction l'attendra la saison prochaine.
Les dirigeants de Manchester City répétent à qui veut l'entendre que leur club ne craint rien, même si une commission a conclu que le club avait commis 114 infractions financières aux règles de la Premier League. Mais cela ressemble de plus en plus à la méthode Coué, car de l'autre côté de la Manche les rivaux des Skyblues sont déterminés à ce que le club qui appartient au cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan paie au prix fort son comportement. Ce lundi, dans les colonnes du Daily Mail, Olivier Holt, très sérieux rédacteur en chef du service des sports, annonce que la sanction contre Manchester City devrait tomber avant le mois de janvier, date à laquelle l'appel du club anglais sera étudié. Et selon les sources citées par notre confrère, si une éventuelle relégation en League Two (4e division anglaise) n'est plus à l'ordre du jour, Manchester City risque d'évoluer la saison prochaine en Championship (2e division) et peut-être pas que pour une seule année.

Manchester City pénalisé sur deux saisons

En effet, le média anglais annonce que Manchester City va faire l'objet d'un retrait « énorme » de points en fin de saison, ce qui l'enverra directement en Championship. Mais en plus, le club repartira avec des points en moins la saison prochaine, de quoi hypothéquer très sérieusement son retour immédiat en Premier League. Tout cela agrémenté d'une amende financière colossale. Pire encore, notre confrère s'interroge sur la possibilité que les actuels propriétaires de Manchester City restent aux commandes du club si leur culpabilité est reconnue. Les autres clubs ne toléreraient pas que ceux qui ont faussé la Premier League pendant aussi longtemps puissent continuer à gérer leur équipe comme si de rien n'était.
Steven Gerrard, légende de Liverpool et du football anglais, a lui été clair, il souhaite que Manchester City « souffre » à la hauteur de ce que le club a fait souffrir les autres supporters en les privant de nombreux titres. L'heure n'est plus à la rigolade en Angleterre, où une sanction exemplaire est désormais attendue.
Articles Recommandés
Sidney Govou alerte l'OL
OL

PSG-OL, Sidney Govou conseille Lyon

Psg Kvaratskhelia A Arsenal Il Calme Les Gunners
PSG

PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, il calme les Gunners

Cristiano Ronaldo Suspendu 30 Jours Le Portugal Frappe Fort
Foot Europeen

Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours, le Portugal frappe fort

Lom Bientot Assure Du Maintien Il Ne Rigole Pas
OM

L'OM bientôt assuré du maintien, il ne rigole pas

Fil Info

PSG-OL, Sidney Govou conseille Lyon
PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, il calme les Gunners
Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours, le Portugal frappe fort
L'OM bientôt assuré du maintien, il ne rigole pas
OL : Milan n'exigera pas le retour d'Athekame au mercato
Luis Enrique évite de tomber dans le piège des casseurs
Vente du FC Nantes, les acheteurs font une annonce forte
L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée
Maroc-Sénégal : Le vainqueur de la CAN sera connu « fin novembre »

Derniers commentaires

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

dit elle alors qu'elle vit dans le luxe grace au pognon de son mari....encore une pauvre poubelle de la societé qui ferait mieux d'avaler des teub que d'essayer de communiquer...

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

c'est l'extreme gauche..ET les racailles qui en profitent pour tout demolir et voler les commercant qui ont rien demandé

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

je suis atteré des images que j'ai vu dans toute la france....le pays est foutu ils meritent d'etre traité aux flashball, voir au a la kalachnikov direct ils manqueront a personne Ce pays est litterallement foutu

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

Encore des sauvageons d'extrême droite pour sûr ! Et je dirais même sûrement des lyonnais venus exprès des traboules ...

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

on s'en fou dechet, tu devais faire parti des racaille toi pour poster une bouse pareille

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading