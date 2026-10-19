« Enorme déduction de points et relégation », Manchester City va pleurer

Oliver Holt, rédacteur en chef du Daily Mail, annonce ce lundi que c'est une très lourde sanction qui va s'abattre sur Manchester City. L'équipe d'Erling Haaland va perdre énormément de points et sera donc reléguée. Mais une autre sanction l'attendra la saison prochaine.

Les dirigeants de Manchester City répétent à qui veut l'entendre que leur club ne craint rien, même si une commission a conclu que le club avait commis 114 infractions financières aux règles de la Premier League. Mais cela ressemble de plus en plus à la méthode Coué, car de l'autre côté de la Manche les rivaux des Skyblues sont déterminés à ce que le club qui appartient au cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan paie au prix fort son comportement. Ce lundi, dans les colonnes du Daily Mail , Olivier Holt, très sérieux rédacteur en chef du service des sports, annonce que la sanction contre Manchester City devrait tomber avant le mois de janvier, date à laquelle l'appel du club anglais sera étudié. Et selon les sources citées par notre confrère, si une éventuelle relégation en League Two (4e division anglaise) n'est plus à l'ordre du jour, Manchester City risque d'évoluer la saison prochaine en Championship (2e division) et peut-être pas que pour une seule année.

Manchester City pénalisé sur deux saisons

En effet, le média anglais annonce que Manchester City va faire l'objet d'un retrait « énorme » de points en fin de saison, ce qui l'enverra directement en Championship. Mais en plus, le club repartira avec des points en moins la saison prochaine, de quoi hypothéquer très sérieusement son retour immédiat en Premier League. Tout cela agrémenté d'une amende financière colossale. Pire encore, notre confrère s'interroge sur la possibilité que les actuels propriétaires de Manchester City restent aux commandes du club si leur culpabilité est reconnue. Les autres clubs ne toléreraient pas que ceux qui ont faussé la Premier League pendant aussi longtemps puissent continuer à gérer leur équipe comme si de rien n'était.

Steven Gerrard, légende de Liverpool et du football anglais, a lui été clair, il souhaite que Manchester City « souffre » à la hauteur de ce que le club a fait souffrir les autres supporters en les privant de nombreux titres. L'heure n'est plus à la rigolade en Angleterre, où une sanction exemplaire est désormais attendue.