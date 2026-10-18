Le Barça lâche Koundé, Chelsea saute sur l’occasion

Le Barça lâche Koundé, Chelsea saute sur l’occasion

Mercato
parHadrien Rivayrand
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Le mercato hivernal promet d’être mouvementé en Europe, notamment du côté de Chelsea. Les Blues auraient d’ailleurs jeté leur dévolu sur Jules Koundé.
Chelsea n’a pas lésiné sur les moyens ces derniers mois sur le marché des transferts. Pourtant, les Blues de Xabi Alonso ne semblent pas encore satisfaits de la qualité de leur effectif. En défense, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne serait notamment pas contre l’idée de recruter un joueur expérimenté, mais encore relativement jeune. Chelsea pourrait bien trouver son bonheur du côté du FC Barcelone, qui ne serait pas opposé à un départ de Jules Koundé en cas d’offre intéressante cet hiver.

Koundé, Chelsea va passer aux choses sérieuses 

Selon les dernières informations de Team Talk, Chelsea suit de très près la situation de l’international français. Ce dernier a perdu du temps de jeu en Catalogne, et son club a déjà fait part à son entourage de son intention de le vendre prochainement si sa situation n’évoluait pas. Jules Koundé pourrait ainsi partir pour une somme avoisinant les 60 millions d’euros. Un montant largement à la portée des Blues, qui pourraient donc passer à l’action dans les prochaines semaines. Reste à savoir si l’ancien joueur du FC Séville serait ouvert à un départ en Premier League, au sein d’une équipe où il lui faudrait également se battre pour décrocher une place de titulaire.

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À noter que Jules Koundé n'est pas le seul joueur du FC Barcelone à intéresser Chelsea. Frenkie de Jong est également dans le viseur des Blues. Le milieu de terrain néerlandais, régulièrement freiné par les blessures, pourrait lui aussi être sacrifié. Le club londonien cherche toujours un remplaçant à Enzo Fernández, récemment parti à Manchester City. L’ancien joueur de l’Ajax coche plusieurs cases, même si son arrivée s’annoncerait plus difficile à concrétiser que celle de Jules Koundé.
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