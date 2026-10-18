Chelsea confirme la très grave blessure d'Emiliano Martinez

Chelsea confirme la très grave blessure d'Emiliano Martinez

Premier League
parClaude Dautel
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Victime d'un violent choc à la tête samedi lors du match entre Everton et Chelsea, le gardien de but des Blues avait été transporté à l'hôpital. Ce dimanche, Chelsea donne des nouvelles d'Emiliano Martinez et elles ne sont pas très bonnes.
Arrivé cet été à Chelsea, le gardien de but de l'équipe d'Argentine risque d'être absent de longs mois suite à choc qu'il a subi lors d'une sortie aérienne à l'occasion du déplacement du club londonien à Everton. Placé sous oxygène, après un violent KO, Emiliano Martinez a mis de longues minutes pour quitter le terrain dans une civière, le portier de Chelsea étant ensuite transporté dans un hôpital de Liverpool. Si l'entraîneur de Chelsea avait confié que l'Argentin était conscient, il y avait forcément de l'inquiétude, et ce dimanche les Blues confirment qu'Emiliano Martinez a aussitôt été opéré d'une fracture de la mâchoire, ce qui témoigne de la violence du choc.

Chelsea annonce l'opération du gardien de but argentin

« Emiliano Martinez a subi avec succès une opération suite à une fracture de la mâchoire Martinez s'est blessé suite à un choc survenu au milieu de la seconde mi-temps lors de notre victoire 2-0 contre Everton au stade Hill Dickinson. Martinez a été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires, qui ont confirmé une fracture de la mâchoire nécessitant une intervention chirurgicale. Tout le club de Chelsea souhaite à Emi un prompt rétablissement et le soutiendra tout au long de sa convalescence », indique le club de Chelsea dans un communiqué.
De son côté, Emiliano Martinez a lui aussi donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux en posant sur son lit d'hôpital et en affichant déjà sa confiance quand à son retour. « Merci à tous pour vos messages. L'opération s'est bien déroulée. Le plus important, c'est que nous avons gagné et que nous n'avons pas encaissé de but. Je serai de retour dans quelques semaines », a indiqué le gardien de but de Chelsea et de l'Argentine, visiblement déterminé à vite reprendre son poste.
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