Vente OM repoussée, McCourt les rend fous

A quoi joue Frank McCourt, radin au mercato, désireux de vendre selon les rumeurs et ultra-dépensier pour un investissement majeur de l'OM pour son avenir ?

Au moment où l’OM retrouvait un peu de calme et de sérénité avec deux victoires précieuses face à Troyes et Angers, une annonce a remis une pièce dans la machine. Dans une longue prise de parole, Stéphane Richard a fait savoir que l’OM allait se doter d’un centre de formation flambant neuf pour 70 millions d’euros. « Pour nous, c'est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet. Il faut absolument qu'on se dote d'un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme. Donc on a un projet, on a identifié un site. C'est un gros investissement, qu'on évalue aujourd'hui à 70 millions d’euros », a livré le président de l’OM, dans une allocution qui a eu le don de surprendre tout le monde.

Qui lâche réellement les 70 ME ?

Chez les suiveurs du club phocéen, c’est l’incompréhension qui prédomine, ou bien le fait qu’il y a quelque chose qui se trame en coulisses mais qui n’est pas dit. « D’où sort l’argent ? », « c’est un investissement immobilier déguise ? », « après avoir réalisé un mercato à zéro recrue, il lâche 70 ME, c’est donc qu’il a encore les moyens », « je ne pense pas que ce soit lui, il est déjà passé à autre chose, investir sur le très long terme à l’OM n’a pas de sens pour lui », « je pense que c’est important pour l’OM de savoir d’où vient cet argent », se sont interrogés les fans olympiens sur les réseaux sociaux face à cette annonce.

L’OM n’a en tout cas rien à craindre sur le plan financier d’un tel investissement, la DNCG et l’UEFA ne s’attaquant pas aux dépeneses faites dans la structure ou les installations du club pour faire son bilan et prendre d’éventuelles sanctions. Sur le papier, c’est une très bonne chose pour le club, qui va se doter d’un site moderne et beaucoup plus grand que l’actuelle Commanderie. Mais après l’été en enfer vécu, les supporters se montrent plus prudents que jamais avec un Frank McCourt que l’on dit vendeur du club, mais prêt à mettre 70 ME pour un projet sur le très long terme dans le même temps.