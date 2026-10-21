OM : McCourt va dépenser 70ME et pas pour vendre le club

Le président de l'Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi le nouvel organigramme mis en place pour diriger le club phocéen. Stéphane Richard a désigné les trois hommes forts de l'OM et visiblement ce n'est pas pour mieux vendre le club.

Pour nous, c'est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet. Il faut absolument qu'on se dote d'un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme. Donc on a un projet, on a identifié un site. C'est un gros investissement, qu'on évalue aujourd'hui à 70 millions d'euros ». Et enfin Stefano Petruzzo sera responsable des Marseillaises. Au moment où l'équipe de Bruno Genesio retrouve des couleurs en Ligue 1 , Stéphane Richard a lui voulu mettre un peu d'ordre dans la maison. Bien évidemment, le successeur de Pablo Longoria n'a pas procédé à une révolution, car Frank McCourt ne le souhaite pas, mais il a tout de même désigné ceux qui seront les trois patrons du business, du sportif et de la section féminine. C’est dans ce cadre qu’Alban Juster est nommé directeur général Business et Corporate et s’occupera des activités commerciales et financières de l’OM. De son côté, Grégory Lorenzi dirigera le secteur sportif, ce qui comprend l'équipe de Bruno Genesio, mais aussi le centre de formation. Une opération dont il a donné les contours se prépare : «». Et enfin Stefano Petruzzo sera responsable des Marseillaises.

Le patron de l'OM garde un ooeil sur le centre de formation

Stéphane Richard a justifié cette décision, et en a profité pour préciser les missions dont il va personnellement s'occuper. « Nous disposons d’une équipe de direction solide, expérimentée, sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour poursuivre le travail engagé. J’ai toute confiance en Alban Juster, Grégory Lorenzi et Stefano Petruzzo, qui apportent chacun leur expertise, leur expérience et leur connaissance du club. Cette organisation permet de clarifier les responsabilités de chacun et de renforcer notre capacité à travailler efficacement au service de l’Olympique de Marseille. Elle doit également nous permettre de mieux préparer l’avenir : je superviserai directement deux domaines essentiels pour le développement du club : l’innovation et la transformation digitale (sous la direction de Benjamin Prato), notamment face à l’essor de l’intelligence artificielle dans le football, ainsi que les projets stratégiques, parmi lesquels figure le développement de notre centre de formation. Ce sont des enjeux de long terme, auxquels nous devons accorder toute notre attention », précise le président de l'Olympique de Marseille.

Ces annonces tordent un peu plus le cou aux rumeurs sur une vente imminente de l'Olympique de Marseille, Stéphane Richard préparant très clairement l'avenir du club phocéen. Désormais, chacun aura un rôle bien précis, ce qui sera une nouveauté à l'OM où ces dernières années, chacun s'est occupé des affaires des autres, et pas toujours pour le bien du club. De plus, l'investissement à venir sur le centre de formation confirme que Frank McCourt n'est pas dans une logique de vente rapide.