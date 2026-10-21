TV : Sturm Graz - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM se déplace à Sturm Graz ce jeudi à 18h45 pour la 3e journée de Ligue Europa, un match à suivre sur Canal+ Foot.

Rassurés en Ligue 1, où ils restent sur deux succès de rang (Troyes et Angers), les Phocéens pataugent en revanche sur la scène européenne. Battue par le Besiktas puis par l’Olympiakos au Vélodrome, l'équipe de Bruno Genesio n'a donc toujours pas pris le moindre point après deux journées de Ligue Europa. Autant dire que le déplacement de ce jeudi à Graz a des allures de match déjà très important pour ne pas voir la qualification s’éloigner un peu.

Sur le papier, l’occasion est belle, car si l'équipe autrichienne est accrocheuse, elle est tout de même limitée. Le Sturm Graz a certes tenu Rennes en échec (0-0) en ouverture, mais elle a ensuite sombré à Bournemouth (3-0)- lors de la deuxième journée. Légèrement favori avant cette confrontation, l’OM devra toutefois se méfier d'une formation actuellement 4e du championnat d'Autriche et qui, de son côté, vise aussi une qualification pour la suite de la C3.

À quelle heure suivre Sturm Graz - OM ?

Le coup d’envoi de cette rencontre de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa est programmé à 18 h 45 au Stadion Graz-Liebenau, à Graz.

Sur quelle chaîne TV suivre Sturm Graz - OM ?

La rencontre sera à suivre sur Canal+ Foot, ainsi que sur son canal Canal+ Live 3, le groupe Canal+ détenant l’exclusivité des droits de la Ligue Europa en France.