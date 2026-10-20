OM : McCourt enfonce Genesio à Marseille

L’OM connaît des turbulences en interne, notamment entre Frank McCourt et Bruno Genesio. Le propriétaire américain du club phocéen est notamment accusé d’enfoncer l’entraîneur marseillais.

L’ Olympique de Marseille va un peu mieux en Ligue 1 , mais reste très loin d’être tiré d’affaire. Le club phocéen devra gagner en confiance et enchaîner les résultats positifs avant un mercato hivernal qui pourrait, une nouvelle fois, voir partir des joueurs importants. À ce sujet, Bruno Genesio a été déçu par les choix de la direction, notamment ceux de Frank McCourt. Les tensions seraient bien réelles en interne dans la cité phocéenne. Genesio n’a d’ailleurs pas hésité, ces dernières semaines, à pointer du doigt McCourt, l’appelant à réagir publiquement. Le businessman américain joue, pour le moment, la montre. De quoi agacer certains observateurs à Marseille, dont le YouTubeur Raph Football.

McCourt aux abonnés absents

Lors de son passage sur le plateau de Football Club de Marseille, le supporter phocéen a en effet déclaré : « Ce club mérite mieux que d’être dans cet abandon. (…) Genesio vise McCourt. Il lui a fait beaucoup d’appels du pied depuis le début de la saison. McCourt ne s’est toujours pas exprimé. Il faut libérer Genesio. C’est une année de transition, même si, à Marseille, on a souvent l’impression d’y être. (…) On parle des matchs, mais ce n’est pas facile à vivre et l’OM ne doit pas plafonner dans cet état. La chute est brutale. »

Comme évoqué précédemment, le prochain mercato hivernal devrait, une nouvelle fois, être mouvementé à Marseille. Une perspective qui ne devrait pas ravir Genesio. Heureusement pour l’ancien entraîneur du LOSC, les jeunes auxquels il fait appel répondent, pour le moment, présents. Reste à savoir combien de temps cette dynamique pourra durer. Car le calendrier est infernal et l’OM manque de profondeur de banc pour mener de front toutes les compétitions.