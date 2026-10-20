OM : Clément Turpin désigné, Marseille crie au complot

Dimanche prochain, l'OM aura l'occasion d'enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1 lors de la réception du Havre. Clément Turpin a été désigné pour arbitrer la rencontre.

L' OM va mieux en Ligue 1 et aura l'occasion de poursuivre sur sa lancée en fin de semaine. Les hommes de Bruno Genesio recevront en effet Le Havre au stade Vélodrome, la lanterne rouge du championnat. Les Phocéens devront néanmoins rester concentrés, d'autant qu'ils se déplaceront en Autriche un peu plus tôt dans la semaine pour affronter le Sturm Graz en Ligue Europa. Bruno Genesio peut en tout cas travailler avec davantage de sérénité. Mais à Marseille, la situation peut vite évoluer et certains supporters redoutent déjà l'arbitre désigné pour la réception du Havre : Clément Turpin.

Marseille méfiant avant de recevoir Le Havre

L'arbitre international français n'a pas laissé que de bons souvenirs aux supporters marseillais par le passé, et beaucoup auraient préféré voir un autre officiel au sifflet dimanche prochain. Sur X, plusieurs réactions ont ainsi été publiées après l'annonce de sa désignation :

« La ville a déjà été pillée, je crois qu'on n'a pas besoin d'un vol de plus » ; « 2 victoires d’affilée, c’est déjà trop pour la LFP, ils envoient leur meilleur atout pour nous stopper » ; « Ah ça y est, 2 victoires de suite, c'est trop, c'est aberrant » ; « Félicitations à vous les Havrais pour votre première victoire » ou encore « Bah oui, l’OM essaie d’aller mieux, bim, faut contrer ça ».

L'OM partira néanmoins largement favori face au Havre, qui connaît de grandes difficultés depuis le début de la saison. Une victoire contre les Normands permettrait aux Phocéens de poursuivre leur remontée au classement, mais aussi d'apaiser quelque peu les tensions avec leurs supporters. Et ce n'est pas anodin dans une ville comme Marseille.