OM : Gouiri a mis les choses au clair avec Abdelli

Henrique se trompe rarement dans son casting Fonseca un peu plus ; c'est notamment ce qui a coûté la défaite contre les turc à Décines
Le Qatar n'investira pas en Grande Bretagne surtout si City est trop lourdement sanctionné. Déjà le Qatar est en train d'investir dans l'Inter de Milan et il ne fera sans doute rien de plus. Le chiffre d'affaires du gaz et du pétrole qatari a baissé de 42% en 6 mois.
Warren est le bon choix c'est nôtre guerrier ...
arrete d'inventer aucune intervention politique la dncg ne fait pas de cadeau
vu les dernieres confrontation oui l'arbitrage a etait determinant pour les victoires parisienne rien qu'au match aller de la saison derniere ou lyon a etait devantager mais tu es pas prets pour ce debat
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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