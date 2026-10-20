OM : Gouiri a mis les choses au clair avec Abdelli

OM : Gouiri a mis les choses au clair avec Abdelli

OM
parGuillaume Conte
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L'attaque de l'OM marche très fort en ce début de saison, au point d'être la 2e meilleure du championnat. Le dossier des pénaltys n'est pas à négliger.
L’OM a enchainé, pour la première fois de la saison, deux victoires de rang en Ligue 1. De quoi remettre le club phocéen au milieu du tableau, en attendant mieux peut-être en cas de confirmation face au Havre dimanche prochain. Les buts se multiplient, et cela permet à chacun de se mettre en évidence. Toutefois, il y a un domaine où Amine Gouiri ne veut pas laisser passer l’occasion de faire gonfler son compteur, ce sont les pénaltys.

Gouiri n'est pas ouvert à la négociation

A Troyes, en toute fin de match, Faris Moumbagna avait obtenu un pénalty qu’il pensait pouvoir transformer. Mais, après une petite embrouille, c’est Himad Abdelli qui avait transformé la sanction suprême. Le milieu de terrain ne faisait pas partie de la liste des tireurs officiels, qui se limite à Amine Gouiri et Igor Paixao, mais il avait pris ses responsabilités en l'absence des deux joueurs désignés. L’ancien angevin avait même été soutenu par Bruno Genesio. « On ne peut pas non plus en nomme huit ou neuf (tireurs désignés). C’était une responsabilité à prendre entre les joueurs sur le terrain. Himad en a transformé 17 sur 18 je crois, il lui tenait à coeur d’ouvrir son compteur but avec l’OM », avait confié l’entraineur olympien.
Selon La Provence, Abdelli aurait bien aimé enchainer avec un nouveau pénalty contre Angers, son ancien club, mais Amine Gouiri n’a laissé à personne d’autre le soin de marquer, même s’il a du s’y prendre en deux temps. Seul autre tireur officiel désigné, Igor Paixao a aussi tenté d’approcher l’attaquant algérien pour négocier, mais cela n’a pas duré longtemps, pour éviter les polémiques sur un sujet toujours très sensible car le but n’est pas d’énerver tout le monde avant de tirer un penalty. Pour La Provence, Amine Gouiri s’est en tout cas imposé comme le tireur numéro 1 pour la saison en cours. A condition qu’il s’y prenne tout de même mieux que face à Anthony Lopes dimanche dernier.

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