Balerdi de retour pour priver l’OM de 13 ME ?

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!
Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite
Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.
Bien
je suis contre le racisme et contre LFI contre le RN et contre les cons!! bcp de gens son au RN et ne sont pas raciste la preuves bcp de noire ou arabe votent pour eux!! et oublions pas LFI qui ne fait que du clientelisme en se servant des musulmans (en les prenant pour des teubés) les immigrés du maghreb oublie que ds leur pays ils sont contre l'immigration et son tous des pays de droite et ici ils sont de gauche pour une grosse majorité
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
Loading
Pour que le prêt de Balerdi se tranforme en transfert définitif, la Roma doit finir dans le top 5 et Balerdi doit atteindre un certain nombre de matchs disputés pour que l’option d’achat de 13 M€ soit levée. ⏲️Balerdi doit jouer un certain nombre de minutes au cours de la