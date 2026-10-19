Balerdi de retour pour priver l’OM de 13 ME ?

Prêté avec option d’achat à l’AS Roma, Leonardo Balerdi doit atteindre un certain nombre de matchs pour que son option d’achat soit levée. Et si à la surprise générale, l’international argentin revenait à l’OM ?

L’été a été très rémunérateur pour l’Olympique de Marseille sur le plan financier avec les ventes de Medina, Rulli, Greenwood, Aubameyang ou encore Timber pour ne citer qu’eux. Leonardo Balerdi a lui aussi fait ses valises , mais l’international argentin a rejoint l’AS Roma en prêt, avec une option d’achat qui deviendra obligatoire à certaines conditions. L’ancien défenseur de l’OM doit disputer un certain nombre de minutes pour que le club de la Louve soit dans l’obligation de payer 13 millions d’euros à Marseille afin de le recruter définitivement.

Or, rien n’est encore acquis selon le compte spécialisé @OManiaque. « Pour que le prêt de Balerdi se tranforme en transfert définitif, la Roma doit finir dans le top 5 et Balerdi doit atteindre un certain nombre de matchs disputés pour que l’option d’achat de 13 M€ soit levée. Balerdi doit jouer un certain nombre de minutes au cours de la saison 2026-2027. Pour l’instant, il n’en a disputé que 342 minutes » rappelle le compte X spécialisé, suivi par près de 100.000 supporters de l’Olympique de Marseille. Le doute est donc permis quant à savoir si Leonardo Balerdi disputera assez de minutes à Rome sous les ordres de Gian Piero Gasperini pour que son option d’achat devienne automatique.

Du côté de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi, on espère évidemment que Balerdi signera définitivement à la Roma afin d’empocher 13 millions d’euros. Une somme bienvenue dans un contexte où la DNCG est toujours très attentive aux mouvements du club olympien, au point que de nouvelles sanctions pourraient être prises l’été prochain. Surtout, le secteur défensif n’est pas le plus démuni au sein de l’effectif de Bruno Genesio, qui dispose de plusieurs solutions en défense centrale avec Aguerd, Meïté, Egan-Riley ou encore Kondogbia et Cornelius et le jeune Koum.