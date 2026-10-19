Balerdi de retour pour priver l’OM de 13 ME ?

Balerdi de retour pour priver l’OM de 13 ME ?

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parCorentin Facy
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Prêté avec option d’achat à l’AS Roma, Leonardo Balerdi doit atteindre un certain nombre de matchs pour que son option d’achat soit levée. Et si à la surprise générale, l’international argentin revenait à l’OM ?
L’été a été très rémunérateur pour l’Olympique de Marseille sur le plan financier avec les ventes de Medina, Rulli, Greenwood, Aubameyang ou encore Timber pour ne citer qu’eux. Leonardo Balerdi a lui aussi fait ses valises, mais l’international argentin a rejoint l’AS Roma en prêt, avec une option d’achat qui deviendra obligatoire à certaines conditions. L’ancien défenseur de l’OM doit disputer un certain nombre de minutes pour que le club de la Louve soit dans l’obligation de payer 13 millions d’euros à Marseille afin de le recruter définitivement.
Or, rien n’est encore acquis selon le compte spécialisé @OManiaque. « Pour que le prêt de Balerdi se tranforme en transfert définitif, la Roma doit finir dans le top 5 et Balerdi doit atteindre un certain nombre de matchs disputés pour que l’option d’achat de 13 M€ soit levée. Balerdi doit jouer un certain nombre de minutes au cours de la saison 2026-2027. Pour l’instant, il n’en a disputé que 342 minutes » rappelle le compte X spécialisé, suivi par près de 100.000 supporters de l’Olympique de Marseille. Le doute est donc permis quant à savoir si Leonardo Balerdi disputera assez de minutes à Rome sous les ordres de Gian Piero Gasperini pour que son option d’achat devienne automatique.

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Du côté de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi, on espère évidemment que Balerdi signera définitivement à la Roma afin d’empocher 13 millions d’euros. Une somme bienvenue dans un contexte où la DNCG est toujours très attentive aux mouvements du club olympien, au point que de nouvelles sanctions pourraient être prises l’été prochain. Surtout, le secteur défensif n’est pas le plus démuni au sein de l’effectif de Bruno Genesio, qui dispose de plusieurs solutions en défense centrale avec Aguerd, Meïté, Egan-Riley ou encore Kondogbia et Cornelius et le jeune Koum.
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OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!

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Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

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Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

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Bien

17 octobre : « Cassez-vous », Emmanuel Petit chasse les pilleurs

je suis contre le racisme et contre LFI contre le RN et contre les cons!! bcp de gens son au RN et ne sont pas raciste la preuves bcp de noire ou arabe votent pour eux!! et oublions pas LFI qui ne fait que du clientelisme en se servant des musulmans (en les prenant pour des teubés) les immigrés du maghreb oublie que ds leur pays ils sont contre l'immigration et son tous des pays de droite et ici ils sont de gauche pour une grosse majorité

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