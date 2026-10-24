OM : Trois joueurs virés, Genesio refuse de céder

OM : Trois joueurs virés, Genesio refuse de céder

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parClaude Dautel
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Faute d'avoir recruté des renforts lors du dernier mercato, bien malgré lui, Bruno Genesio doit composer avec un effectif très limité. C'est pour cela que l'entraîneur de l'OM refuse de mettre de côté trois joueurs que le club veut faire partir.
Le mercato a été calme du côté de l'Olympique de Marseille et tout indique qu'il en sera de même en janvier prochain. L'entraîneur phocéen l'a bien compris, l'heure est à un régime drastique sur le plan financier, et c'est lui qui doit s'adapter à cela. Cependant, Bruno Genesio ne veut pas non plus se tirer une balle dans le pied en se passant de joueurs déjà présents, et selon La Provence, cela donne lieu à des débats internes à l'OM. Du côté des dirigeants, on souhaite que Genesio donne encore plus de place à des jeunes comme Nnadi, Nouhoum et Tochukwu, afin de les valoriser, et pousse sur la touche Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay.

Kondogbia, Gomes et Maupay contestés à l'OM

Durant le dernier été, l'Olympique de Marseille a tenté, en vain, de se séparer de Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay, dont les salaires sont conséquents par rapport aux performances sportives. Et le début de saison a confirmé que malgré des efforts, les trois joueurs n'apportent plus grand-chose à l'OM. Selon le quotidien régional, les dirigeants aimeraient bien que Bruno Genesio tire les conclusions qui s'imposent concernant ce trio et lui préfère des minots. Mais l'entraîneur arrivé cet été, qui avait déjà refusé la création d'un loft cet été alors que l'idée lui avait été suggérée, ne veut pas céder, estimant que son effectif ne lui permettait pas de procéder ainsi, même s'il fait confiance aux jeunes.
Alors, Bruno Genesio reste droit dans ses bottes. « Il faut concerner le maximum de personnes, parce qu’on ne peut pas faire une saison avec 13 ou 14 joueurs », a d'ores et déjà prévenu le coach de l'Olympique de Marseille. Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay peuvent donc se rassurer, leur mise au placard n'est pas pour demain. A eux de montrer qu'ils méritent la confiance de Bruno Genesio au moins jusqu'à la fin de saison, ou bien si le mercato d'hiver peut leur offrir une porte de sortie.

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