2,5/10, l’OM doit envoyer cet international en National 2

L'OM est rapidement replongé dans ses travers avec une défaite à Graz en Europa League et les prestations indigentes de certains cadres qui n'ont plus le niveau pour jouer à Marseille.

Bruno Genesio avait confié qu’il était ravi de voir les jeunes promesses du centre de formation éclore à l’OM, ce qui lui donnait enfin plus de choix et des ambitions pour la suite. Que ce soit pour les jeunes joueurs ou ceux plus confirmés, tout le monde a failli à Graz ce jeudi soir, avec une défaite 1-0 qui renvoie Marseille un mois en arrière, quand rien n’allait.

Difficile de tirer le moindre enseignement positif de ce match, avec une interminable domination stérile, et aucune solution offensive qui s’est mise en évidence. Au coeur du jeu, la prestation indigente d’Angel Gomes a fait l’unanimité. Une fois de plus, l’ancien lillois a tout joué à l’envers. Pour L’Equipe, qui lui a collé la note de 3/10, rien n’a fonctionné : « Il s'est principalement distingué par une faute d'antijeu sur Weinhandl (24e). Il a été beaucoup trop discret, a été dominé dans les duels par un milieu autrichien plus tonique. Il a expédié un coup franc au-dessus de la cage du Sturm Graz (10e) ».

Angel Gomes inutile, à tous les niveaux

Angel Gomes est resté muet. Inutile avec le ballon, et même sans quand il fallait proposer des solutions de passes à ses partenaires, il a aussi gaspillé une belle munition sur coup franc. L’Anglais était là, sans y être », a commenté le quotidien local, qui ne sait plus quoi penser d’un joueur qui était un élément fort de la Même constat dans La Provence, où l’international anglais (4 sélections) a reçu la pire note de son équipe avec 2,5/10. «», a commenté le quotidien local, qui ne sait plus quoi penser d’un joueur qui était un élément fort de la Ligue 1 il y a quelques années encore, du côté de Lille.

Pour les supporters, il est inutile d’insister avec un joueur qui a certes marqué un beau but contre le PSG, mais n’a, à côté, pas le niveau requis pour jouer à l’OM. Du moins en équipe première. « Sans être définitif et sans créer de drama, je laisserai Gomes et Maupay à disposition de Romain Ferrier les week-ends jusqu’à la trêve. Je crois qu’il y a plus rien à gratter en ce moment », demande l’influenceur marseillais Nordine L’Instant N, pour qui il vaudrait mieux voir l’Anglais évoluer en 5e division pour le reste de l’année 2026.