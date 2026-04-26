La vraie raison pour laquelle l’OM a viré Elye Wahi

Six mois à l'OM, Elye Wahi n'a pas tenu plus longtemps en 2024. L'attaquant français s'est fait virer après un épisode qui a mis hors de lui Roberto De Zerbi.

Il sera la principale menace de la défense marseillais ce dimanche soir, dans un match à ne pas perdre pour l’OM . Recrue vedette du club provençal à l’été 2024, l’attaquant natif de Courcouronnes s’était totalement planté à Marseille. Il n’avait tenu que six mois malgré les 25 millions d’euros dépensés pour le faire venir du RC Lens. Au Vélodrome, la patience n’est pas vraiment un maitre mot, mais le voir partir aussi rapidement a tout de même étonné. Mais fin janvier 2025, il a pris la direction de Francfort pour un départ définitif pour un montant similaire.

Wahi se blesse, mais pas avec l'OM

L’attaquant français désormais international ivoirien avait perdu sa place de titulaire, mais faisait encore partie des joueurs importants de Roberto De Zerbi. Toutefois, La Provence raconte comment l’OM s’est subitement décidé de se séparer de son joueur. Elye Wahi s’était fait taper sur les doigts pour son manque de sérieux lors des entrainements et de tout ce qui entourait sa préparation invisible au club, où il ne forçait pas les choses. Conséquence, en voyant qu’il jouait moins, le joueur désormais à Nice avait pris un préparateur physique pour doubler les séances.

Résultat, Elye Wahi s’était blessé au mauvais moment en dehors des entraînements avec le club, et avait du déclarer forfait pour le seul enchainement de matchs en semaine de la saison, dans une année sans Coupe d’Europe à l'OM. Roberto De Zerbi et ses dirigeants ont décidé que c’en était trop avec l’attaquant, et comme le mercato n’était pas terminé, il a été dans la foulée poussé violemment vers la sortie. La patience est limitée à Marseille et Wahi en a fait les frais, même s’il est aujourd’hui en confiance et beaucoup plus efficace du côté de Nice. Il pourrait même aider son équipe à aller chercher son maintien en cas de performance avec son ancien club, et aura forcément la victoire finale en Coupe de France en ligne de mire en fin de saison. Ely