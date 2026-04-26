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La vraie raison pour laquelle l’OM a viré Elye Wahi

OM26 avr. , 18:00
parGuillaume Conte
0
Six mois à l'OM, Elye Wahi n'a pas tenu plus longtemps en 2024. L'attaquant français s'est fait virer après un épisode qui a mis hors de lui Roberto De Zerbi.
Il sera la principale menace de la défense marseillais ce dimanche soir, dans un match à ne pas perdre pour l’OM. Recrue vedette du club provençal à l’été 2024, l’attaquant natif de Courcouronnes s’était totalement planté à Marseille. Il n’avait tenu que six mois malgré les 25 millions d’euros dépensés pour le faire venir du RC Lens. Au Vélodrome, la patience n’est pas vraiment un maitre mot, mais le voir partir aussi rapidement a tout de même étonné. Mais fin janvier 2025, il a pris la direction de Francfort pour un départ définitif pour un montant similaire.

Wahi se blesse, mais pas avec l'OM

L’attaquant français désormais international ivoirien avait perdu sa place de titulaire, mais faisait encore partie des joueurs importants de Roberto De Zerbi. Toutefois, La Provence raconte comment l’OM s’est subitement décidé de se séparer de son joueur. Elye Wahi s’était fait taper sur les doigts pour son manque de sérieux lors des entrainements et de tout ce qui entourait sa préparation invisible au club, où il ne forçait pas les choses. Conséquence, en voyant qu’il jouait moins, le joueur désormais à Nice avait pris un préparateur physique pour doubler les séances.
Résultat, Elye Wahi s’était blessé au mauvais moment en dehors des entraînements avec le club, et avait du déclarer forfait pour le seul enchainement de matchs en semaine de la saison, dans une année sans Coupe d’Europe à l'OM. Roberto De Zerbi et ses dirigeants ont décidé que c’en était trop avec l’attaquant, et comme le mercato n’était pas terminé, il a été dans la foulée poussé violemment vers la sortie. La patience est limitée à Marseille et Wahi en a fait les frais, même s’il est aujourd’hui en confiance et beaucoup plus efficace du côté de Nice. Il pourrait même aider son équipe à aller chercher son maintien en cas de performance avec son ancien club, et aura forcément la victoire finale en Coupe de France en ligne de mire en fin de saison. Ely
S. Wahi

S. Wahi

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts4
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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