L1 : Le but mystère du Mans à Auxerre fait scandale





L’ouverture du score du Mans à Auxerre risque de faire parler dans les jours à venir, même si le dernier semble revenue à la technologie avec justesse.

Dans une action très confuse, une déviation de la tête au premier poteau signé Buades a surpris Nardi, qui a repoussé difficilement le ballon avant de le reprendre derrière lui, alors qu’il était sur la ligne. Dans un premier temps, l’arbitre a fait signe de jouer avant de consulter sa montre quelques secondes plus tard et de valider le but pour Le Mans . Willy Delajod a signifié que la Goal-line Technology avait signalé que la ligne de but avait été franchie.

Les images vidéo ne laissaient pas du tout transparaitre ce but qui a mis en furie le banc auxerrois, persuadé qu’il y avait une erreur. Même les officiels avaient un gros doute, et consultaient la VAR sans avoir un avis définitif, ce qui les obligeaient à rester sur la décision de la technologie. Une décision visiblement justifiée puisque les images de synthèse confirmaient la décision avec une ligne de but franchie d’un rien au tout début de l’arrêt de Nardi, invisible sur les premières images.



