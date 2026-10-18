PSG - Barça : Koundé et Eric Garcia absents (officiel)

Si le PSG ne pourra pas compter sur Nuno Mendes face au FC Barcelone ce mardi soir en Ligue des champions, les Catalans ne sont pas non plus épargnés par les blessures.

Ces dernières heures, le Barça a officialisé, via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, les forfaits de Jules Koundé et d’Eric Garcia pour le déplacement à Paris.

Le club catalan a précisé dans son communiqué :

« Le joueur de l’équipe première Eric Garcia a subi une déchirure musculaire au niveau du droit antérieur de la cuisse droite. Son temps de récupération est estimé entre trois et quatre semaines.

Le joueur de l’équipe première Jules Koundé a subi une entorse à la cheville gauche et manquera le match contre le PSG. Sa disponibilité pour le Clasico de dimanche contre le Real Madrid dépendra de l’évolution de sa blessure. »

A l'instar de Luis Enrique, Hansi Flick devra trouver les bonnes solutions tactiques pour faire face à la puissance offensive adversaire. Pas une mince affaire au vu de la dynamique des deux formations.