Barcelone supplie l’UEFA de fracasser le PSG

La direction du FC Barcelone ne digère pas la banderole et le tifo des Ultras du Paris Saint-Germain à l’encontre du club catalan, qui demande des sanctions exemplaires de l’UEFA.

« massacre à la Parisienne » a été déployée dans les tribunes du Parc, avec en supplément un tifo montrant le logo barcelonais se faire découper à la tronçonneuse. Les supporters du Le FC Barcelone a été mis à l’honneur mardi soir au Parc des Princes, mais pas vraiment de la façon la plus élégante qui soit aux yeux de la direction catalane. Au moment de l’entrée sur le terrain des 22 joueurs, la banderolea été déployée dans les tribunes du Parc, avec en supplément un tifo montrant le logo barcelonais se faire découper à la tronçonneuse. Les supporters du PSG ont toujours plus d’imagination, mais cette fois, cela n’est pas passé auprès de tout le monde. Du côté de Barcelone, on s’indigne de ces banderoles et tifos qui incitent à la haine aux yeux du champion d’Espagne en titre. Comme indiqué par ailleurs, l’UEFA a été saisi avec l’espoir du côté du Barça de voir le PSG être sanctionné

Le média Carrusel Deportivo va encore plus loin et affirme ce mercredi soir qu’en interne, les dirigeants barcelonais considèrent les images du tifo comme « perturbantes et inacceptables ». Barcelone réclame par conséquent des sanctions très lourdes de l’UEFA. Surtout, le président Joan Laporta espère que l’instance européenne « agira d’office » pour punir sans plus tarder le club parisien, dont le tifo incitait à la haine selon l’interprétation des dirigeants du Barça. La question est maintenant de savoir si l’UEFA se prononcera rapidement ou pas sur ce dossier, ou si celui-ci demandera un temps d’enquête et d’instruction avant de se prononcer sur une éventuelle sanction. Du côté parisien, on reste pour l’instant serein puisque sauf grosse surprise, les banderoles et les tifos aperçues au Parc des Princes ne devraient pas engendrer plus qu’une sanction financière raisonnable.