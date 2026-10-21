Le Barça saisit l’UEFA et porte plainte contre le PSG

Ah... c'est une grosse tuile pour lui, pour le PSG et pour la Ligue1.
Non.... j'oublie juste que le Qatar est bien présent. Mdr
Voir ce que diront les experts supporters du petit club de Lyon, incollables en arbitrage, si une action similaire devait et souhaitons leur arriver contre eux lors de leur prochain match, Hâte d'impatience de connaitre leurs réactions
Victoire à la Pyrrhus.
Mika Godts est là pour ça, je vois pas Lucho prendre un joueur à ce moment de la saison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona have filed a formal complaint against PSG for their violent tifos. 'Massacre in the Parisian way' and 'F*ck Barça!' posters were spread all throughout the stadium. — @esport3