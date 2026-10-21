Le Barça saisit l’UEFA et porte plainte contre le PSG

La presse catalane révèle au lendemain de la victoire du PSG contre Barcelone que le club blaugrana va saisir l’UEFA pour déposer une plainte contre le Paris Saint-Germain.

« Massacre à la Parisienne » est la cause de cette plainte du Barça, qui n’a pas du tout apprécié de voir une tronçonneuse entrain de détruire son écusson. Le FC Barcelone a bien du mal à digérer sa défaite 4-2 sur la pelouse du Paris Saint-Germain , ce mardi soir en Ligue des Champions . Il faut dire que l’équipe d’Hansi Flick avait fait le plus difficile en revenant deux fois au score, avant de s’écrouler dans les dix dernières minutes avec les buts de Lucas Hernandez puis de Fabian Ruiz. Le club catalan n’a pas apprécié la soirée passée en France et cela n’est pas simplement le fait du résultat final. Le journal Sport nous apprend ce mercredi que le FC Barcelone va saisir l’UEFA en raison d’un tifo apparu au Parc des Princes au moment de l’entrée des joueurs. La banderoleest la cause de cette plainte du Barça, qui n’a pas du tout apprécié de voir une tronçonneuse entrain de détruire son écusson.

Un tifo qui appelle à la violence selon le Barça, qui n’a pas du tout apprécié le spectacle en tribune et qui va donc le faire savoir à l’instance européenne au travers d’une plainte officielle. Reste maintenant à voir quelles sont les potentielles suites pour le PSG, qui pourrait écoper d’une amende mais probablement pas d’une sanction du type huis clos pour ce genre de fait. On ne parle pas ici de violence avéré ni de craquage de fumigène ou de trouble à l’ordre public. Difficile par conséquent d’imaginer l’UEFA taper trop fortement sur le double champion d’Europe en titre pour cette simple banderole, que Canal+ ne s’est d’ailleurs pas gêné de diffuser à l’antenne au moment de l’entrée sur la pelouse des 22 acteurs.