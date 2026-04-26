Terrible bagarre en D2 espagnole

Fin de match très houleuse dans le match de D2 espagnole entre Huesca et Saragosse. Une scène ahurissante s’est déroulée dans les derniers instants, quand Saragosse essayait d’égaliser. Lassé par le gain de temps des adversaires, le gardien visiteur Tasende a pris deux cartons jaunes, et a donc vu rouge. Dès son expulsion, il n’avait qu’une idée en tête, en découdre avec celui qui avait provoqué ce carton rouge. Avec cette défaite 1-0, Saragosse voit ses espoirs de maintien être compromis, tandis que Huesca passe devant son adversaire du soir.