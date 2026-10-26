Daniel Riolo offre le Ballon d'Or à Lamine Yamal

Daniel Riolo offre le Ballon d'Or à Lamine Yamal

Liga
parCorentin Facy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Qui de Lamine Yamal, de Kylian Mbappé ou d’Harry Kane sera élu Ballon d’Or ce lundi soir ? Daniel Riolo a voté en faveur de l’attaquant du FC Barcelone et de l’Espagne.
Le Ballon d’Or 2026 va -sauf énorme surprise- se jouer entre Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane à Londres ce lundi. L’indécision est totale entre les trois hommes tandis que des joueurs comme Kvaratskhelia, Dembélé ou encore Olise et Rodri peuvent timidement s’inviter dans le débat. Daniel Riolo a été interrogé sur son vainqueur du Ballon d’Or à quelques heures du résultat final. Et pour le journaliste de RMC, c’est Lamine Yamal qui doit l’emporter. Notre confrère avoue néanmoins sans mal que son vote est purement subjectif et repose avant tout sur ce que lui procure le génie du FC Barcelone.
« Mon Ballon d’or ? J’ai fais quelque chose de très subjectif pour désigner Lamine Yamal puisque c’est très indécis cette année. J’ai mis celui qui est le meilleur joueur de ballon. J’ai fais quelque chose d’un peu enfantin en choisissant celui qui me régale le plus quand il touche le ballon, qui est capable de faire les plus grandes dingueries… Malgré son irrégularité, à la Coupe du monde il est dans l’équipe qui gagne. C’est le joueur le plus kiffant dans le rapport au ballon donc je désigne Lamine Yamal. C’est le meilleur joueur de ballon. C’est le successeur de Messi dans le rapport au ballon » a analysé Daniel Riolo sur RMC. Reste à voir si les jurys qui ont départagé le Ballon d’Or, qui sera révélé ce lundi soir à Londres sur les coups de 23 heures, sera du même avis que le journaliste de l’After Foot.

Lire aussi

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'OrAl-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or
Articles Recommandés
Psg La Priorite Du Mercato Hivernal Est Confirmee
PSG

PSG : La priorité du mercato hivernal est confirmée

Psg Ol Les Compositions 20h30 Sur Ligue 1
Ligue 1

PSG - OL : Les compositions (20h30 sur Ligue 1+)

Om Un Insider Se Revolte Contre Le Menteur Genesio
OM

OM : Un insider se révolte contre le « menteur » Genesio

L1 Nice Rennes Avance Au Vendredi 30 Octobre
Ligue 1

L1 : Nice-Rennes avancé au vendredi 30 octobre

Fil Info

PSG : La priorité du mercato hivernal est confirmée
PSG - OL : Les compositions (20h30 sur Ligue 1+)
OM : Un insider se révolte contre le « menteur » Genesio
L1 : Nice-Rennes avancé au vendredi 30 octobre
Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an
Le Ballon d’Or annonce les sacres de Mbappé, Yamal et Kane
Le Real Madrid accepte de vendre Vinicius
L1 : La LFP décale Lorient-Brest
Esteban Lepaul vendu cet été, Rennes surprend tout le monde

Derniers commentaires

Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

Je penche pour Kane

Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an

Curieux ce classement

PSG - OL : Les compositions (20h30 sur Ligue 1+)

Mon PRONO 3-0 pour le PSG

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Le nom du Ballon d'Or vient de fuiter. Le seul indice qui a été balancé... c'est que son nom contiendrait un "M".

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Nasser l'a déjà fait la saison dernière pour Dembélé. ^^ Bref... pour ce soir, le nom du vainqueur aurait fuité. Le seul indice donné... c'est que son nom contiendrait un "M".

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rennes logo
Rennes
16851218144
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
3Monaco logo
Monaco
1584311174
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading