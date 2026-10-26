Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

PSG
parCorentin Facy
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Dilemme pour l’état-major du PSG avec le match contre l’OL au Parc des Princes ce lundi et le Ballon d’Or à Londres dans le même temps. Nasser Al-Khelaïfi a tranché pour son programme du soir.
Même si certains joueurs du Paris Saint-Germain font partie des candidats au Ballon d’Or, le président Nasser Al-Khelaïfi assistera au match contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes ce lundi soir. Une information livrée par le journaliste de RMC Arthur Perrot. « Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi sera présent au Parc des Princes ce soir pour soutenir le club parisien lors du choc de Ligue 1 face à Lyon. Le PSG sera représenté lors du Ballon d’Or par Ousmane Dembélé, actuel détenteur du trophée » peut-on lire sur le compte X de notre confrère.
Entre un match de Ligue 1 face à un gros club français et une cérémonie du Ballon d’Or qui a malgré tout peu de chances de voir un Parisien être sacré, Nasser Al-Khelaïfi a donc tranché. Selon les dernières indiscrétions, les trois grands favoris du Ballon d’Or sont Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé, qui devraient tous les trois devancer Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Fabian Ruiz, qui disposent malgré tout de sérieuses chances de figurer dans le top 10.
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Derniers commentaires

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Normal... car Nasser sait que le Ballon d'Or ne reviendra pas à un joueur du PSG. Et je doute que... Nasser veuille voir Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or. ^^

Liga : Mbappé fait tomber le Barça et offre le Clasico au Real

Ho si et j’ai vu celui de yamal 🤣

Harry Kane Ballon d'Or, toutes les rumeurs s'alignent

ben si... Les mots ont un sens et tout n'est pas forcement noir ou blanc tu vois... donc moi je pense que si c'est Kane ce ne sera pas un scandale .... Meme si je le répète, pour moi le ballon d'or doit revenir a Mbappe

Harry Kane Ballon d'Or, toutes les rumeurs s'alignent

Franchement... ce serait incompréhensible de voir que Kylian Mbappé ne soit par le nouveau Ballon d'Or ce soir. Cela ne sert à rien de se dire que si Kane avait le Ballon d'Or... ce serait un moindre mal. Donner le Ballon d'Or à un joueur alors qu'il y a meilleur que lui... ce serait incompréhensible.

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Le Barça va faire des cauchemars pendant un bon bout de temps.

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