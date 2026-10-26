Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Dilemme pour l’état-major du PSG avec le match contre l’OL au Parc des Princes ce lundi et le Ballon d’Or à Londres dans le même temps. Nasser Al-Khelaïfi a tranché pour son programme du soir.

Même si certains joueurs du Paris Saint-Germain font partie des candidats au Ballon d’Or, le président Nasser Al-Khelaïfi assistera au match contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes ce lundi soir. Une information livrée par le journaliste de RMC Arthur Perrot. « Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi sera présent au Parc des Princes ce soir pour soutenir le club parisien lors du choc de Ligue 1 face à Lyon. Le PSG sera représenté lors du Ballon d’Or par Ousmane Dembélé, actuel détenteur du trophée » peut-on lire sur le compte X de notre confrère.

Entre un match de Ligue 1 face à un gros club français et une cérémonie du Ballon d’Or qui a malgré tout peu de chances de voir un Parisien être sacré, Nasser Al-Khelaïfi a donc tranché. Selon les dernières indiscrétions, les trois grands favoris du Ballon d’Or sont Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé, qui devraient tous les trois devancer Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Fabian Ruiz, qui disposent malgré tout de sérieuses chances de figurer dans le top 10.