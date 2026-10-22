Ballon d’Or : Yamal et le Real savent déjà, Kane le vit mal

Ballon d’Or : Yamal et le Real savent déjà, Kane le vit mal

Liga
parEric Bethsy
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Avant la cérémonie du Ballon d’Or prévue lundi soir à Londres, l’organisateur France Football garde l’identité du vainqueur secrète. Certains ont quand même décidé d’anticiper un éventuel sacre, tandis que l’Anglais Harry Kane a du mal à gérer son stress.
Le grand jour approche à grands pas. Lundi soir, on saura enfin qui a remporté le Ballon d’Or 2026. Personne ne s’est largement détaché par rapport à la concurrence. C’est pourquoi de nombreux prétendants ont des raisons de croire en leurs chances. Parmi eux, Lamine Yamal fait partie des grands favoris. Même s’il n’a pas brillé durant la compétition, l’international espagnol a quand même soulevé la Coupe du monde, en plus de la Liga brillamment remportée avec le FC Barcelone. Ces trophées le rendent apparemment confiant puisque le journaliste de la Cadena COPE Victor Navarro révèle un programme spécial pour le Blaugrana lundi.
Au lieu de se déplacer à Londres avec l’avion du Barça, l’ailier droit a prévu un jet privé pour lui et son entourage. Lamine Yamal tient à ce que tous ses proches soient présents, comme s’il était sûr de gagner. Ce sentiment de confiance se lit aussi à travers l’initiative du Real Madrid qui, contrairement aux deux dernières années, ne boudera pas la cérémonie. Plusieurs Madrilènes seront présents… pour le sacre de Kylian Mbappé ? Le Français a ses chances, tout comme Harry Kane. Mais l’attaquant du Bayern Munich, lui, n’anticipe rien et vit très mal le suspense imposé par France Football.

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« Ma femme et ma famille préféreraient savoir, a confié l’Anglais après le nul contre Arsenal (2-2) mercredi en Ligue des Champions. C'est très stressant pour chacun d'entre nous. Je peux comprendre pourquoi ils ne révèlent rien. Ils veulent que les stars viennent à la cérémonie et plus de gens la regarderont s'ils ne savent pas. De mon point de vue, bien sûr j'adorerais savoir, juste pour avoir une idée, sans avoir à attendre toute la soirée. Mais c'est leur décision, je ne peux rien y faire. On devra juste en profiter et essayer de ne pas trop stresser. » Pour le Bavarois, la déception serait immense en cas de victoire d’un concurrent en Angleterre.
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