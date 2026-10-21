Le Ballon d'Or pour Kane, le Bayern Munich confirme

Le suspense sera officiellement levé lundi prochain quant à l’identité du prochain Ballon d’Or mais certains médias affirment que l’Anglais Harry Kane sera l’heureux élu. Des rumeurs qui amusent le Bayern Munich.

Le Ballon d’Or a rarement été aussi indécis que celui qui sera décerné lundi prochain à Londres. Personne ne se détache réellement et par conséquent, de nombreux joueurs aspirent à remporter le titre, de Kylian Mbappé à Lamine Yamal en passant par Ousmane Dembélé et Michael Olise sans oublier Harry Kane . L’attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise a battu tous les records de buts inscrits l’an dernier, mais il n’a pas gagné de compétition majeure (Ligue des Champions ou Coupe du monde) en s’étant arrêté à chaque fois en demi-finale.

Malgré cela, Harry Kane pourrait bien être l’heureux élu si l’on en croit les dernières rumeurs, qui font état d’un possible sacre pour Harry Kane et d’une séance photo qui serait déjà prévue pour la semaine prochaine. Tout cela est évidemment très difficile à vérifier d’autant que seule une personne connaît -normalement- le résultat du vote pour le moment. La rumeur ne laisse en tout cas pas insensible le Bayern Munich, qui s’est amusé des informations qui circulent autour de son avant-centre sur X. Le club bavarois a effectivement publié une photo d’Harry Kane en tenue de gala avec la description suivante : « C’est presque l’heure du spectacle ».

Une phrase qui peut faire écho au match du Bayern Munich face à Arsenal ce mercredi… ou au potentiel Ballon d’Or de l’ancien attaquant de Tottenham. La sauce est en tout cas doucement en train de monter au sein du club allemand, pas vraiment réputé pour s’exciter autour du Ballon d’Or habituellement mais qui commence à croire qu’un sacre d’Harry Kane est possible. Un tel résultat ferait en tout cas énormément de déçus, que ce soit chez les Espagnols qui militent pour Lamine Yamal ou chez les Français, qui préféreraient voir Mbappé, Dembélé ou Olise soulever ce trophée individuel majeur.