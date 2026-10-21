ICONSPORT_376438_0100 Kane

Le Ballon d'Or pour Kane, le Bayern Munich confirme

Bundesliga
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le suspense sera officiellement levé lundi prochain quant à l’identité du prochain Ballon d’Or mais certains médias affirment que l’Anglais Harry Kane sera l’heureux élu. Des rumeurs qui amusent le Bayern Munich.
Le Ballon d’Or a rarement été aussi indécis que celui qui sera décerné lundi prochain à Londres. Personne ne se détache réellement et par conséquent, de nombreux joueurs aspirent à remporter le titre, de Kylian Mbappé à Lamine Yamal en passant par Ousmane Dembélé et Michael Olise sans oublier Harry Kane. L’attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise a battu tous les records de buts inscrits l’an dernier, mais il n’a pas gagné de compétition majeure (Ligue des Champions ou Coupe du monde) en s’étant arrêté à chaque fois en demi-finale.
Malgré cela, Harry Kane pourrait bien être l’heureux élu si l’on en croit les dernières rumeurs, qui font état d’un possible sacre pour Harry Kane et d’une séance photo qui serait déjà prévue pour la semaine prochaine. Tout cela est évidemment très difficile à vérifier d’autant que seule une personne connaît -normalement- le résultat du vote pour le moment. La rumeur ne laisse en tout cas pas insensible le Bayern Munich, qui s’est amusé des informations qui circulent autour de son avant-centre sur X. Le club bavarois a effectivement publié une photo d’Harry Kane en tenue de gala avec la description suivante : « C’est presque l’heure du spectacle ».

Lire aussi

Ballon d’Or : Harry Kane déjà au courant, surprise annoncéeBallon d’Or : Harry Kane déjà au courant, surprise annoncée
Une phrase qui peut faire écho au match du Bayern Munich face à Arsenal ce mercredi… ou au potentiel Ballon d’Or de l’ancien attaquant de Tottenham. La sauce est en tout cas doucement en train de monter au sein du club allemand, pas vraiment réputé pour s’exciter autour du Ballon d’Or habituellement mais qui commence à croire qu’un sacre d’Harry Kane est possible. Un tel résultat ferait en tout cas énormément de déçus, que ce soit chez les Espagnols qui militent pour Lamine Yamal ou chez les Français, qui préféreraient voir Mbappé, Dembélé ou Olise soulever ce trophée individuel majeur.
Articles Recommandés
ICONSPORT_376868_0003 Athekame
OL

L'OL négocie ce gros départ, la désillusion se confirme

ICONSPORT_377009_0755 Xavi Espart
PSG

PSG : Luis Enrique exige la signature de Xavi Espart

ICONSPORT_374815_0071 Hojbjerg
OM

L'OM rassure la DNCG avec la vente d'Hojbjerg

ICONSPORT_373556_0134 Svetlin
ASSE

Vivement la Ligue 1, l’ASSE ne pense qu’à ça

Fil Info

L'OL négocie ce gros départ, la désillusion se confirme
PSG : Luis Enrique exige la signature de Xavi Espart
L'OM rassure la DNCG avec la vente d'Hojbjerg
Vivement la Ligue 1, l’ASSE ne pense qu’à ça
PSG : Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture des ligaments croisés
EdF : Lucas Hernandez veut forcer Zidane à le convoquer
L1 : Toulouse-Troyes reporté à cause des manifestations
PSG : Kvara out, une recrue mystère à Paris en janvier ?
LdC : Lens a une équipe bidon, Bruges n'est pas motivé

Derniers commentaires

PSG : Khvicha Kvaratskhelia gravement blessé au genou ?

Ah... c'est une grosse tuile pour lui, pour le PSG et pour la Ligue1.

PSG - FC Barcelone : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Non.... j'oublie juste que le Qatar est bien présent. Mdr

Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine

Voir ce que diront les experts supporters du petit club de Lyon, incollables en arbitrage, si une action similaire devait et souhaitons leur arriver contre eux lors de leur prochain match, Hâte d'impatience de connaitre leurs réactions

PSG : Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture des ligaments croisés

Victoire à la Pyrrhus.

PSG : Khvicha Kvaratskhelia victime d'une rupture des ligaments croisés

Mika Godts est là pour ça, je vois pas Lucho prendre un joueur à ce moment de la saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading