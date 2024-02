Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite arrive, les garanties sont là

Dans : Valenciennes.

Par Claude Dautel

La vente de l'Olympique de Marseille est un feuilleton quotidien, et chaque jour apporte sa rumeur ou ses informations. Mais l'Arabie Saoudite agite toujours l'actualité de l'OM.

La patience a ses limites, et du côté du Vieux Port on commence à trouver le temps long concernant la possible cession du club de Frank McCourt à des investisseurs saoudiens. Le mois de janvier étant passé, rien ne s'est passé, mais depuis quelques années, les supporters de l'OM ont appris à être patients dans ce dossier. Plusieurs fois la signature de la vente a été annoncée comme imminente, et plusieurs fois cela a été repoussé pour des raisons nébuleuses. Mais pas de panique du côté du Vélodrome, les initiés seraient déjà tous informés que le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite va acheter l'Olympique de Marseille. Chaque semaine qui passe renforce la détermination de Thibaud Vézirian qui rassure presque quotidiennement ses followers sur la réalité de ce deal, certains ayant de sérieux doutes sur tout cela.

Tout l'OM sait que la vente à l'Arabie Saoudite est acquise

Dans son émission, Thibaud Vézirian s'étonne que l'on puisse remettre en cause les annonces qu'il a initiées en 2021 puisque, selon lui, tout est désormais en place pour la grande annonce. « L’OM est aujourd’hui dans la situation d’un club qui n’attend plus que l’officialisation. Les supporters restent calmes parce que ça se profile, la direction joue à sauve-qui-peut et quitte le navire avant la grande lessiveuse, les sponsors savent que ça bouge. Tout bouge. L’OM n’attend plus que ça, mais est-ce qu’il y aura d’abord l’annonce des droits TV, puis l’OM ou d’abord l’OM puis les droits TV, je n’en sais rien. J’ai toutes les sources et les garanties que cela arrive. Le grand OM va arriver dans les prochains mois, on fonce vers la vente », a répété celui qui prépare un livre sur la vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite et n'attend plus que l'officialisation pour le mettre en vente. La prochaine échéance serait donc en juin ou l'été prochain pour une annonce par McCourt et les Saoudiens, sauf si un événement extérieur vient encore changer la donne. Mais Thibaud Vézirian le martèle, oui l'OM va être vendu au PIF.