Guingamp : Jimmy Briand fait son mea-culpa après Bordeaux

Dans : EAG, Ligue 1, Bordeaux.

Samedi, Guingamp a confirmé son inconstance en Ligue 1. Après avoir dominé le Lille de Bielsa, l'En Avant a lourdement chuté à Bordeaux (3-1) et s'est donc installé dans le troisième peloton du championnat. Mais le match au Matmut-Atlantique aurait pu prendre une toute autre tournure si Jimmy Briand n'avait pas loupé son penalty, arrêté par Costil, dès la troisième minute de jeu. Par conséquent, l'attaquant de 32 ans endosse toute la responsabilité de cette défaite bretonne.

« Cette défaite, je la prends pour moi, parce que le penalty c'est un geste technique et aujourd'hui techniquement j'ai été catastrophique... Cela a entraîné un petit peu tout le monde sur ce même niveau et je m'en veux beaucoup pour ça. Donc, je vais assumer cette défaite. Les coéquipiers ont essayé de me remonter le moral, mais aujourd'hui, c'est surtout techniquement que ça a été compliqué. J'avais essayé de travailler une façon de tirer les penaltys à l'entraînement et comme je l'ai dit, c'est un geste technique et je l'ai loupé complètement. Le plus dur à accepter c'est que derrière je n'ai pas réussi à relever la tête et je me suis enfoncé. Donc derrière j'ai été sorti logiquement et je m'en veux car comme je l'ai dit cela a entraîné une fébrilité derrière de toute l'équipe et quand on est capitaine d'une équipe on ne peut pas se permettre de faire une mi-temps de ce niveau », a lancé un Briand pas brillant, qui estime donc avoir fait un non-match à Bordeaux. Mais le buteur n'est pas le seul responsable car certains de ses coéquipiers sont aussi fautifs sur les trois buts bordelais...