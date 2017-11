EAG : Koumbouaré admet être dans le dur

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (coach de l’EA Guingamp, auteur d’un nul à domicile contre Montpellier) : « On a réalisé une bonne entame. Dans les intentions, c'est ce que j'attendais. Il nous a manqué l'efficacité offensive pour débloquer la partie. On est tombé sur la meilleure défense de Ligue 1. En seconde période, on a baissé le pied physiquement et mentalement et c'est devenu de plus en plus compliqué de trouver la faille. C'est compliqué, on est dans le dur, mais au moins on a pris un point et on n'a pas pris de but».