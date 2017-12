EAG : Guingamp repart de Caen en serrant son point

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (entraîneur de l’EA Guingamp après le nul ramené de Caen) : « C'est un très bon point et je le prends ! On a été bousculé en première période, beaucoup subi, on a eu du mal à ressortir les ballons, cela a été compliqué. Mais on a signé une très belle deuxième période, on s'est créé des situations et il y a presque des regrets, même si c'est un match nul équitable à l'arrivée. C'est notre quatrième match sans prendre de but. C'est à partir de cette qualité qu'on peut valider des succès et construire. Il nous a manqué peut-être d'un peu d'audace dans le jeu, mais la débauche d'énergie consentie en première mi-temps nous a coûté. On a vu après qu'on avait la qualité pour jouer, mais il nous a manqué un peu de fraîcheur et de lucidité pour conclure en fin de match.»