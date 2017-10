EAG : Guingamp est dans le dur avec son coup de mou

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (entraîneur de l’EA Guingamp après le nul contre Amiens) : « Face à Amiens, le contrat, c'était de gagner. Mais quand on regarde la physionomie du match, on est plutôt content de prendre un point. En égalisant, on avait fait le plus dur. Mais notre début de seconde période est catastrophique. On a évolué à onze contre dix pendant près de 34 minutes mais nous n'avons jamais trouvé la solution par manque d'application et à cause d'erreurs techniques. On n'a pas su contourner cette défense. Actuellement, nous sommes un peu dans le dur. Il faut faire mieux dans les zones de vérité. Après, nous savons qu'il y a toujours des périodes comme celles-ci. Il faut rester costaud et ne pas lâcher. C'est le seul moyen de retrouver le soleil. »