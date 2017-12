EAG : Et maintenant Kombouaré veut une série

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (coach de l'EA Guingamp au sujet de la victoire à Troyes) : « On fait une très belle première période avec pas mal d'occasions. On s'est un peu arrêté de jouer en seconde période, Troyes a poussé quand les deux équipes se sont retrouvées à dix contre dix. Comme on n'avait pas fait le break, on a un peu tremblé sur la fin. Mais peu importe la manière, seule la victoire est belle dans notre situation difficile. C'est une victoire logique, on a eu la main mise sur le match. Mes joueurs m'ont surpris et Troyes n'a surement pas fait le match qu'il voulait. On avait une perte de confiance mais je n'ai pas douté de mon groupe, j'espère que c'est le début d'une série. »