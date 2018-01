Officiel : Première recrue à Caen, et elle vient de loin

Dans : SMC, Mercato.

Dans les petits papiers depuis quelques mois, la venue de Timo Stavitski est désormais officielle. Ce Finlandais de 18 ans est considéré comme l’un des grands espoirs de son pays, et il a signé pour quatre ans et demi en faveur de Malherbe. Cet international U19 finlandais évolue au poste d’ailier droit, et portera le numéro 7.

« Timo est un joueur de couloir évoluant sur le côté droit. C'est un garçon percutant, vif, possédant une bonne qualité de centre. Il travaille aussi énormément dans son couloir en accomplissant les efforts défensifs. On n'avait pas de joueur de ce profil. Maintenant, Timo est encore jeune. Il faudra se montrer patient. C'est un joueur d'avenir. Cette arrivée s'inscrit dans la politique du club en allant chercher de jeunes talents à l'étranger », a confié Alain Cavéglia, le directeur sportif du SM Caen.