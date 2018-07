Officiel : Caen recrute Tchokounté en provenance du Paris FC

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1, Ligue 2.

Quelques jours après avoir perdu Ivan Santini, transféré à Anderlecht, Caen officialise l’arrivée de son nouvel attaquant. Et il s’agit de Malik Tchokounté , auteur de 12 buts la saison dernière avec le Paris FC en Ligue 2.

« Formé à l’OGC Nice, Malik Tchokounté rejoint Calvi en CFA2 en 2011, après un court intermède au Thurrock FC en Angleterre. Le puissant attaquant lance véritablement sa carrière une saison plus tard lorsqu’il inscrit 15 buts en 33 matches. L’USL Dunkerque le recrute alors et lui fait découvrir le National. Après plus de 100 matches, pour 27 buts, il rallie le Paris FC en 2017, où il participe grandement à l’excellente saison des Franciliens. A 29 ans, ce champion du monde ConIFA 2014 va franchir une nouvelle étape en découvrant l’élite » explique le Stade Malherbe de Caen dans un communiqué publié ce mardi.