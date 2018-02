Caen : Cambriolage à D'Ornano, le MNK96 stoppe son activité !

Dans : SMC, Ligue 1, OL, Coupe de France.

Alors que le Stade Malherbe de Caen va jouer jeudi soir un quart de finale de Coupe de France à domicile contre l'OL, et que la formation de Patrice Garande a un passage à vide en Ligue 1, les joueurs normands vont devoir faire sans la seule association de supporters. En effet, le MNK96 a décidé de se mettre en sommeil avec effet immédiat suite à un cambriolage intervenu dans leur local au Stade Michel d'Ornano.

Une décision que les responsables du Malherbe Normandy Kop 96 ont justifiée sur Facebook. « Nous vous informons que dans la nuit de jeudi à vendredi une porte de la tribune Borrelli a été fracturée et que les personnes ayant commis cette effraction ont dérobé notre bâchage. Pour rappel, la bâche est pour nous un élément symbole sacré, le plus important en notre possession. Elle nous représente, notre groupe et notre identité. Sa perte nous oblige donc aujourd’hui à prendre une décision ô combien difficile, celle de mettre en sommeil le Malherbe Normandy Kop, présent sans interruption depuis 1996 à D’Ornano et partout en France. Nous n’organiserons plus l’animation de notre si chère tribune Borrelli, ni les déplacements dans les autres stades de Ligue 1. Cette décision prend effet immédiatement et durera le temps nécessaire, c’est le plus difficile jamais prise par le groupe en plus de 20 ans d’existence. Peut-être que certains ne la comprendront pas et ne seront pas d’accord, mais sachez que nous les premiers sommes meurtris par cette situation et appelons l’ensemble de nos membres à rester soudés plus que jamais », écrit le Malherbe Normandy Kop dans un communiqué. Une décision qui tombe très mal pour le club normand.