ASC : Le petit Amiens fier de ne plus faire rigoler

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d'Amiens après la victoire face au LOSC) : « Quand on gagne un match 3-0, ça fait partie des très très belles soirées ! Ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'il y avait six changements par rapport à vendredi contre Monaco, et quand on voit la performance de ceux qui sont rentrés, ça montre qu'Amiens a un véritable groupe. On ne se maintiendra que si on démontre une vraie force collective. Ils ont fait une prestation collective de haute volée. C'est une victoire méritée qui vient valider ce qu'on a montré vendredi. On a délivré une grosse prestation et c'est une victoire logique. Le second but de Manzala leur fait très mal et nous donne de la confiance. Le projet de jeu ne peut être validé que par l'état d'esprit des joueurs. Je veux leur tirer un coup de chapeau car ils ont encore été très solidaires. Je suis fier de l'état d'esprit des garçons.»