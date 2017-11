ASC : Amiens a 18 points, et c'est beau

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d’Amiens après le net succès à Metz) : « Je ne regarde pas le classement mais avoir 18 points à ce stade, c'est bien. En venant à Metz, noter objectif était de mettre notre adversaire le plus loin. C'est fait. En première mi-temps, nous aurions du mener plus largement. En deuxième période, Metz nous a un peu bousculés mais une fois encore, il faut louer le très bon travail collectif. C'est notre ADN et dans l'équipe, tout le monde fait les efforts. »