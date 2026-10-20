Lens ne sera pas champion, Thauvin abdique
Florian Thauvin n'y croit plus

EdF : Thauvin frappe à la porte, Zidane prend note

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
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Florian Thauvin est en feu depuis le début de la saison avec le RC Lens. Certains observateurs souhaitent désormais le voir rappelé en équipe de France.
Le RC Lens a la chance de pouvoir compter dans son effectif sur un joueur de la trempe de Florian Thauvin. L’ancien joueur de l’OM marche sur l’eau et reste plus motivé que jamais. À 33 ans, l’international français veut prendre un maximum de plaisir après avoir connu quelques expériences difficiles à l’étranger. Ses prestations abouties avec les Sang et Or ne passent en tout cas pas inaperçues. Certains observateurs, comme Giovanni Castaldi, militent désormais pour le voir appelé en équipe de France, alors que Zinédine Zidane semble vouloir donner sa chance au plus grand nombre.

Thauvin peut compter sur ses fidèles 

Sur La Chaîne L’Équipe et dans l’émission Téléfoot l’After, le journaliste a notamment déclaré au sujet de Florian Thauvin : « Ce que j’aime avec Florian Thauvin, c’est qu’il veut évidemment briller avec le Racing Club de Lens, mais il a surtout encore de plus grandes ambitions avec l’équipe de France. Il en rêve, il ne s’en cache pas. Je ne sais pas s’il y aura de la place, mais, en tout cas, il se rend service avec de telles prestations.
Je suis content aussi pour Lens parce que cette semaine, ils n’ont pas été très bien payés face au Sporting. (…) Je suis content qu’ils soient récompensés et Florian Thauvin se donne les moyens de ses ambitions puisqu’il rêve encore des Bleus. »

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L’équipe de France disputera deux nouvelles rencontres de Ligue des Nations les 12 et 15 novembre prochains, respectivement face à l’Italie et à la Turquie. L’occasion pour Zidane de procéder à de nouveaux tests. Thauvin pourrait donc avoir une carte à jouer s’il poursuit sur sa lancée avec le RC Lens, qui enchaînera d’ici là les rencontres en Ligue 1 et en Ligue des champions.
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pour le moment la vraie vie c est pillage cassage et destruction de vie de bcp de gens. par qui? ouvre les yeux tu verras tout de suite. un indice? aucun suedois! donc bien sur ca va finir en t es raciste blablabla. la merde officielle , mais c est factuel. personne ne peut le nier. sur les videos, sur les reseaux ou dans les emissions TV. impossible de dire le contraire! y a aucin racisme la dedans absolument aucun. ce sont que des petites merdes, qu il va falloir calmer tres tres rapidement. Marre de payer pour ces enkulés! Les honnetes gens regardent, et vont finir par renoncer a se rassembler, car ces pourritures gachent tout Preuve a la finale de LDC, pire. le feu d artifice a Paris a ete tiré et le concert avec des figurants 1 semaine avant pour eviter des debordements ! donc le laxisme, ca va bien. place a la loi et au redressement de cette societé malade..

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