EdF : Thauvin frappe à la porte, Zidane prend note

Florian Thauvin est en feu depuis le début de la saison avec le RC Lens. Certains observateurs souhaitent désormais le voir rappelé en équipe de France.

Le RC Lens a la chance de pouvoir compter dans son effectif sur un joueur de la trempe de Florian Thauvin. L’ancien joueur de l’OM marche sur l’eau et reste plus motivé que jamais. À 33 ans, l’international français veut prendre un maximum de plaisir après avoir connu quelques expériences difficiles à l’étranger. Ses prestations abouties avec les Sang et Or ne passent en tout cas pas inaperçues. Certains observateurs, comme Giovanni Castaldi, militent désormais pour le voir appelé en équipe de France , alors que Zinédine Zidane semble vouloir donner sa chance au plus grand nombre.

Thauvin peut compter sur ses fidèles

Sur La Chaîne L’Équipe et dans l’émission Téléfoot l’After, le journaliste a notamment déclaré au sujet de Florian Thauvin : « Ce que j’aime avec Florian Thauvin, c’est qu’il veut évidemment briller avec le Racing Club de Lens, mais il a surtout encore de plus grandes ambitions avec l’équipe de France. Il en rêve, il ne s’en cache pas. Je ne sais pas s’il y aura de la place, mais, en tout cas, il se rend service avec de telles prestations.

Je suis content aussi pour Lens parce que cette semaine, ils n’ont pas été très bien payés face au Sporting. (…) Je suis content qu’ils soient récompensés et Florian Thauvin se donne les moyens de ses ambitions puisqu’il rêve encore des Bleus. »