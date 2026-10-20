EdF : Deschamps a flingué Zidane, le Maroc lui dit merci

EdF : Deschamps a flingué Zidane, le Maroc lui dit merci

Equipe de France
parCorentin Facy
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Ayyoub Bouaddi a crevé l’écran face au Paris Saint-Germain la semaine dernière, une performance qui laisse forcément de très gros regrets à l’équipe de France, qui a raté le phénomène marocain de peu.
L’équipe de France a déjà l’un des effectifs les plus qualitatifs au monde, mais les Bleus auraient pu avoir un milieu de terrain encore plus terrifiant si Ayyoub Bouaddi avait choisi la sélection tricolore. Celui qui évoluait à Lille avait le choix entre la France et le Maroc… et a finalement opté pour les Lions de l’Atlas, qui lui offraient l’opportunité de disputer une Coupe du monde à seulement 19 ans. Celui qui fait à présent les beaux jours de Manchester City ne figurait pas dans les petits papiers de Didier Deschamps en 2026, poussant le natif de Senlis à accepter le projet du Maroc.
Sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué ce cuisant échec du football français dont Zinedine Zidane va être victime en devant composer sans un joueur qui aurait de toute évidence collé à sa philosophie de jeu. « Je pense que le fait que Deschamps annonce à Bouaddi qu’il ne jouerait pas la Coupe du Monde, alors qu’évidemment le Maroc lui tendait les bras, a évidemment pesé de tout son poids » estime l’ancien journaliste de Canal+ avant de poursuivre.
« Alors, Bouaddi a beau jeu de dire qu’il a fait le choix du cœur, mais bon, le choix du cœur peut être aussi un choix sportif. Il aurait effectivement fallu appeler Bouaddi avant pour essayer de se prémunir de ça. C’est un raté, mais bon, quand tu t’appelles Bouaddi et que tu joues pour le Maroc, il n’y a rien qui me choque non plus quoi » a argumenté Pierre Ménès.

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Le choix de Bouaddi est de toute façon définitif et le Maroc peut s’en réjouir et remercier chaque jour Didier Deschamps de ne pas l’avoir convoqué plus tôt en équipe de France. Zinedine Zidane peut lui nourrir de sacrés regrets et plus encore lorsqu’il voit ce dont est capable le joueur de Manchester City contre une équipe de la dimension du PSG en Ligue des Champions la semaine dernière dans un match à très haute intensité.
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