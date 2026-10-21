EdF : Lucas Hernandez veut forcer Zidane à le convoquer

Luis Enrique a surpris tout le monde en titularisant Lucas Hernandez contre le Barça de Lamine Yamal. Le champion du monde 2018 a réalisé une performance remarquable et a envoyé un message fort à Zinedine Zidane.

« La surprise du chef au poste de latéral gauche, et un choix payant ! Increvable dans son couloir, il a éteint Yamal, empêchant le prodige de s’exprimer. Très fiable défensivement, il a multiplié les retours autoritaires avant de marquer de la tête sur corner » félicite le quotidien francilien. Avec une performance de ce niveau, Lucas Hernandez a marqué des points pour la suite de la saison avec le Paris Saint-Germain… mais pas uniquement. Absent de la première liste de Zinedine Zidane en équipe de France au profit d’Adrien Truffert et d’Andy Diouf, le Parisien peut de nouveau croire à un avenir en sélection.

Lucas Hernandez a envoyé un message à Zidane