EdF : Lucas Hernandez veut forcer Zidane à le convoquer

Luis Enrique a surpris tout le monde en titularisant Lucas Hernandez contre le Barça de Lamine Yamal. Le champion du monde 2018 a réalisé une performance remarquable et a envoyé un message fort à Zinedine Zidane.
En l’absence de Nuno Mendes blessé, Luis Enrique disposait de plusieurs solutions pour le flanc gauche de sa défense, ce mardi face à Barcelone en Ligue des Champions. Les options les plus crédibles menaient à Warren Zaïre-Emery et à Lucas Digne mais c’est finalement Lucas Hernandez qui a démarré face à Lamine Yamal. Un choix payant de la part de l’entraîneur parisien tant l’ancien Bavarois a réalisé un match plein, offensivement avec un but mais surtout défensivement en réduisant considérablement l’influence du génie du Barça. Ce n’est pas un hasard si Lucas Hernadez a été crédité de la meilleure note du match (à égalité avec Désiré Doué) dans Le Parisien avec un excellent 8,5/10.
« La surprise du chef au poste de latéral gauche, et un choix payant ! Increvable dans son couloir, il a éteint Yamal, empêchant le prodige de s’exprimer. Très fiable défensivement, il a multiplié les retours autoritaires avant de marquer de la tête sur corner » félicite le quotidien francilien. Avec une performance de ce niveau, Lucas Hernandez a marqué des points pour la suite de la saison avec le Paris Saint-Germain… mais pas uniquement. Absent de la première liste de Zinedine Zidane en équipe de France au profit d’Adrien Truffert et d’Andy Diouf, le Parisien peut de nouveau croire à un avenir en sélection.
Lucas Hernandez a envoyé un message à Zidane
« Zidane j'espère que tu regardes bien le match de patron qu'est entrain de nous faire Hernandez », « Hernandez le match pour montrer à Zidane que tu veux revenir en sélection fort », « On espère que Zidane regarde le match » et « Hernandez veut vraiment être rappelé par Zidane » peut-on lire sur X, où tout le monde a eu la même réaction face au match de Lucas Hernandez, en imaginant un potentiel retour avec l’équipe de France. Cadre de Didier Deschamps, le défenseur du PSG aura-t-il les faveurs de Zinedine Zidane lors du prochain rassemblement en novembre ? Cela dépendra aussi de la faculté de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid à enchaîner mais à n’en pas douter, cette rencontre face à Barcelone lui aura fait marquer des points.