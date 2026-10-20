PSG : Hernandez a mis Yamal dans sa poche, Paris s'incline

PSG : Hernandez a mis Yamal dans sa poche, Paris s'incline

PSG
parCorentin Facy
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Lucas Hernandez a livré une prestation exceptionnelle ce mardi face à Barcelone en Ligue des Champions. Buteur, le défenseur parisien a surtout défendu de façon brillante face à Lamine Yamal.
Le choix de Luis Enrique était très attendu et il en a surpris plus d’un. Plutôt que d’aligner Warren Zaïre-Emery ou Lucas Digne, l’entraîneur du PSG a fait le choix de Lucas Hernandez en l’absence de Nuno Mendes pour défendre sur Lamine Yamal. Après la victoire parisienne contre Barcelone au Parc des Princes (4-2), la décision de Luis Enrique est totalement validée. En plus d’être buteur, le champion du monde 2018 a livré une performance exceptionnelle, neutralisant totalement Lamine Yamal le temps qu’il était sur le terrain. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ailier droit du Barça a marqué quelques secondes à peine après la sortie de Lucas Hernandez.
Rugueux dans le duel sans pour autant être à la limite, rigoureux au marquage et rarement pris à défaut, l’ancien joueur du Bayern Munich a livré un match parfait. « Hernandez qui pocket Yamal + but = Légion d’honneur », « Lamine Yamal dans la poche de Lucas Hernandez » ou encore « Je vais retenir de ce match que Lamine Yamal s’est fait fumer par le retraité Lucas Hernandez. Il est bien mignon votre meilleur joueur du monde » peut-on d’ailleurs lire sur X après la victoire du Paris SG face à Barcelone. Une prestation XXL de Lucas Hernandez qui tombe à pic pour Luis Enrique alors que Nuno Mendes risque de manquer encore quelques matchs. Lucas Digne peut en revanche s’inquiéter pour son statut, lui dont le recrutement l’été dernier avait justement pour but de compenser les éventuelles absences du Portugais.

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