PSG : Digne au placard, le choix fort de Luis Enrique

PSG : Digne au placard, le choix fort de Luis Enrique

PSG
parCorentin Facy
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Contre toute attente, c’est Lucas Hernandez qui occupera le flanc gauche de la défense du PSG contre le FC Barcelone ce mardi en Ligue des Champions. L’ancien Bavarois a été préféré à Zaïre-Emery et à Digne.
Surprise dans la composition du Paris Saint-Germain. Les supporters franciliens s’attendaient à tout le monde sauf à Lucas Hernandez pour occuper le couloir gauche de la défense parisienne, afin de suppléer Nuno Mendes, indisponible sur blessure. L’option la plus crédible menait au polyvalent Warren Zaïre-Emery, capable de briller en tant que latéral droit et qui était pressenti pour démarrer à gauche cette fois, afin de contrer Lamine Yamal.
L’autre option crédible était celle menant à Lucas Digne, recruté l’été dernier en provenance d’Aston Villa justement pour ce genre de moment, lorsqu’il est nécessaire de compenser les absences de Nuno Mendes. En choisissant Lucas Hernandez, Luis Enrique a opté pour une véritable surprise au sein de son onze de départ, assénant au passage un sacré coup de bambou sur la tête de Lucas Digne comme le soulignent sur les réseaux sociaux les supporters du PSG.

Lucas Hernandez préféré à Lucas Digne

« Lucas Hernandez vs Lamine Yamal. C’est certainement le dernier choix que j’aurais avec WZE, Joao Neves et Digne qui étaient les autres options. Mais comme Luis Enrique et son staff pipent 10 000 fois mieux ce sport que nous, on va leur faire confiance », « Au moins ce sera pas Digne mais il va falloir qu’il sorte un match XXL », « Hernandez maillon faible de l’équipe. On a eu 3 mois cet été pour anticiper et on a acheter.... Digne » ou encore « Hernandez plutôt que Digne : Luis Enrique prend le plus solide en un contre un. Yamal rentre sur son pied gauche dès qu'il peut, donc tout se joue sur la couverture intérieure. Le duel du match est là » estiment les suiveurs du club parisien sur les réseaux sociaux.
L’une des clés de ce bouillant PSG-Barça résidera sans aucun doute sur le duel à venir entre Hernandez et Yamal. Reste à voir si le défenseur français du PSG sera à la hauteur.

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