EdF : Ajorque en Bleu, Zidane ne rigole pas

Une semaine après son premier appel du pied, Julien Lachuer a répété son message à Zinédine Zidane. L’entraîneur du Stade Brestois encourage vivement le sélectionneur à appeler Ludovic Ajorque en équipe de France.

La nouveauté amenée par Zinédine Zidane donne des idées. Depuis le dernier rassemblement, le sélectionneur de l’équipe de France reçoit de nombreux appels du pied. Plusieurs candidats à la sélection s’estiment en mesure de pousser les portes de Clairefontaine. Et lorsque les joueurs n’osent pas se mettre en avant dans les médias, c’est leur entourage qui s’en charge. Petit exemple avec Ludovic Ajorque (32 ans) dont l’entraîneur à Brest Julien Lachuer a vanté les mérites.

La semaine dernière, le coach des Pirates militait ouvertement pour la convocation de son attaquant à deux buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1. Sa déclaration a pu amuser certains observateurs. Et pourtant, le technicien était bien sérieux. « Si c'est une boutade ? On m'a posé la question et j'ai dit "pourquoi pas ?", a assumé Julien Lachuer en conférence de presse. Ludo, pour moi c'est un joueur qui rend le collectif meilleur. Il a des qualités de connexion au jeu. Au-delà de cette capacité à être un point de fixation, je crois que c'est le meilleur buteur de la tête en activité. »

« J'avais entendu que le sélectionneur voulait travailler cette présence dans la surface. Donc quand on me demande si Ludo mérite l'équipe de France, je ne vais pas dire non parce que c'est quelqu'un qui rend meilleur le collectif, a insisté l’entraîneur du Stade Brestois. On sait qu'il y a de très grands joueurs en équipe de France, donc peut-être que voir Ludo qui va rendre meilleurs Olise et Mbappé… » Valeur sûre de Ligue 1, le Réunionnais a quand même peu de chances de convaincre Zinédine Zidane.