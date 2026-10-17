EdF : Ajorque en Bleu, Zidane ne rigole pas

EdF : Ajorque en Bleu, Zidane ne rigole pas

Equipe de France
parEric Bethsy
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Une semaine après son premier appel du pied, Julien Lachuer a répété son message à Zinédine Zidane. L’entraîneur du Stade Brestois encourage vivement le sélectionneur à appeler Ludovic Ajorque en équipe de France.
La nouveauté amenée par Zinédine Zidane donne des idées. Depuis le dernier rassemblement, le sélectionneur de l’équipe de France reçoit de nombreux appels du pied. Plusieurs candidats à la sélection s’estiment en mesure de pousser les portes de Clairefontaine. Et lorsque les joueurs n’osent pas se mettre en avant dans les médias, c’est leur entourage qui s’en charge. Petit exemple avec Ludovic Ajorque (32 ans) dont l’entraîneur à Brest Julien Lachuer a vanté les mérites.

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La semaine dernière, le coach des Pirates militait ouvertement pour la convocation de son attaquant à deux buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1. Sa déclaration a pu amuser certains observateurs. Et pourtant, le technicien était bien sérieux. « Si c'est une boutade ? On m'a posé la question et j'ai dit "pourquoi pas ?", a assumé Julien Lachuer en conférence de presse. Ludo, pour moi c'est un joueur qui rend le collectif meilleur. Il a des qualités de connexion au jeu. Au-delà de cette capacité à être un point de fixation, je crois que c'est le meilleur buteur de la tête en activité. »
« J'avais entendu que le sélectionneur voulait travailler cette présence dans la surface. Donc quand on me demande si Ludo mérite l'équipe de France, je ne vais pas dire non parce que c'est quelqu'un qui rend meilleur le collectif, a insisté l’entraîneur du Stade Brestois. On sait qu'il y a de très grands joueurs en équipe de France, donc peut-être que voir Ludo qui va rendre meilleurs Olise et Mbappé… » Valeur sûre de Ligue 1, le Réunionnais a quand même peu de chances de convaincre Zinédine Zidane.
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Derniers commentaires

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Chacun va un peu ou il veut quest ce que cela peut te foutre ?? Tu t'ennuies dans ta pauvre vie pour en etre a regarder ca ?? Je sais pas mafoi chacun mène un peu sa vie comme il l'entend

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Cest juste que jai autre chose a foutre de ma vie que de savoir la religion de untel ou untel de savoir comment il s'habille ce quil mange etc etc il y a d'autre soucis plus grave comme le manque de toubib et d'enseignant, sérieux toi ton soucis cest detre raciste avec tout les manques de moyen ailleurs ?? On sent que tu t'éclates dans la vie pauvre type ta rien d'autre a foutre que ca ?? Tes vraiment un pauvre malheureux

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Alors la chapeau bas!! Hormis L'OM metz PSG et sainté avec les greens angels ont des ultras ou cest idéologie de gauche... le trois quart du mouvement ultras français et mondial même est a droite !!

Ligue 1

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