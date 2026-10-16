EdF : Deschamps l’a zappé, Zidane doit réparer l’erreur

EdF : Deschamps l’a zappé, Zidane doit réparer l’erreur

Equipe de France
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Ouvert à l’arrivée de nouveaux joueurs à Clairefontaine, Zinédine Zidane a reçu une candidature. Le milieu du Stade Rennais Valentin Rongier est présenté comme un potentiel international malgré son absence dans les listes de Didier Deschamps.
Après les choix forts du premier rassemblement, tout le monde attend de connaître les éventuelles surprises de la deuxième liste de Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France a tout de suite montré que les portes de Clairefontaine étaient grandes ouvertes. Alors à l’image de Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha et d’Estéban Lepaul, d’autres nouveaux pourraient être appelés en novembre.

Lire aussi

EdF : Zidane acte un gros forfait pour novembreEdF : Zidane acte un gros forfait pour novembre
A priori, le nom de Valentin Rongier (31 ans) n’apparaîtra pas dans la vidéo d’annonce. Le milieu de terrain réussit un bon début de saison à Rennes, mais sans forcément crever l’écran. Il n’empêche que son ancien coéquipier à Nantes Yacine Bammou l’estime suffisamment méritant sur l’ensemble de sa carrière. « Est-ce qu'il mériterait une sélection en équipe de France ? C'est tout le bonheur que je lui souhaite, j'ai toujours voulu qu'il y soit depuis des années, a répondu l’attaquant de l’AC Boulogne-Billancourt (R2) dans une émission de Ligue 1+. Après, voilà, il y a des joueurs à son poste qui sont peut-être dans de meilleurs clubs, ou qui sont un peu plus forts que lui. »
« L'année de la Coupe du monde au Qatar, je l'aurais mis dans le groupe. Mais c'est vrai qu'à son poste, ce n'est pas facile, a reconnu Yacine Bammou. Il y a quelques années, il y avait des joueurs comme Pogba, c'était compliqué. Mais pour moi c'est un mec en or, il doit y aller. De par son profil, Valentin Rongier, ça doit être en équipe de France pour moi. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas parce qu'il y a l'âge, il prend de la bouteille mais sinon, une petite sélection avant qu'il finisse sa carrière, elle ne serait pas déméritée. » Malheureusement pour le Rennais, Zinédine Zidane n’est pas là pour offrir des cadeaux.
Articles Recommandés
Le Real A Des Methodes De Nazis Javier Tebas Precise Sa Pensee
Liga

Le Real a des méthodes de nazis, Javier Tebas précise sa pensée

Le Psg Est Toujours Critique Luis Enrique En A Marre
PSG

Le PSG est toujours critiqué, Luis Enrique en a marre

Fofana Oublie Lol A Fait Une Affaire En Or Au Mercato
OL

Fofana oublié, l'OL a fait une affaire en or au mercato

Om Cest Fini Genesio Nest Plus Intouchable
OM

OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

Fil Info

Le Real a des méthodes de nazis, Javier Tebas précise sa pensée
Le PSG est toujours critiqué, Luis Enrique en a marre
Fofana oublié, l'OL a fait une affaire en or au mercato
OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable
Le Real fait exploser le salaire de Bellingham
PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé
Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés
Le PSG reçoit une offre à 140 ME et explose de rire
OM : L’idée du forfait en Europa League ressurgit

Derniers commentaires

OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

abdelli est mille fois pire

OM : C’est fini, Genesio n’est plus intouchable

pour de bon, il peut faire quoi avec des abdelli des gomez des maupay et des moubagna !!! force a lui ouaih !

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Quand on a 6 milieux de terrain pour 3 postes et que 2 d'entres eux jouent tous les matchs (Coco et Morton) c'est logique 2 autres joueurs jouent tous les matchs (Openda et Niakhaté) les 2 sont blessés

PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé

C toi qui payes ? Ça te regarde même ? Toujours un trouduc pour lâcher ce genre de comm’…

Fofana oublié, l'OL a fait une affaire en or au mercato

Il n'y a meme pas photo avec le surcoté fragile de Fofana... Déjà annoncé à l'arrivée du japonais qu'il etait bien meilleur que Fofana le surcoté

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading