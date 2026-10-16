EdF : Deschamps l’a zappé, Zidane doit réparer l’erreur

abdelli est mille fois pire
pour de bon, il peut faire quoi avec des abdelli des gomez des maupay et des moubagna !!! force a lui ouaih !
Quand on a 6 milieux de terrain pour 3 postes et que 2 d'entres eux jouent tous les matchs (Coco et Morton) c'est logique 2 autres joueurs jouent tous les matchs (Openda et Niakhaté) les 2 sont blessés
C toi qui payes ? Ça te regarde même ? Toujours un trouduc pour lâcher ce genre de comm’…
Il n'y a meme pas photo avec le surcoté fragile de Fofana... Déjà annoncé à l'arrivée du japonais qu'il etait bien meilleur que Fofana le surcoté
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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"Valentin Rongier, ça doit être en Équipe de France pour moi !" Yacine Bammou estime que son ancien coéquipier du @FCNantes mérite ou aurait mérité une sélection avec les Bleus 🗣️ Qu'en pensez-vous ?