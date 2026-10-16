EdF : Deschamps l’a zappé, Zidane doit réparer l’erreur

Ouvert à l’arrivée de nouveaux joueurs à Clairefontaine, Zinédine Zidane a reçu une candidature. Le milieu du Stade Rennais Valentin Rongier est présenté comme un potentiel international malgré son absence dans les listes de Didier Deschamps.

Après les choix forts du premier rassemblement, tout le monde attend de connaître les éventuelles surprises de la deuxième liste de Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France a tout de suite montré que les portes de Clairefontaine étaient grandes ouvertes. Alors à l’image de Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha et d’Estéban Lepaul, d’autres nouveaux pourraient être appelés en novembre.

Lire aussi EdF : Zidane acte un gros forfait pour novembre

A priori, le nom de Valentin Rongier (31 ans) n’apparaîtra pas dans la vidéo d’annonce. Le milieu de terrain réussit un bon début de saison à Rennes, mais sans forcément crever l’écran. Il n’empêche que son ancien coéquipier à Nantes Yacine Bammou l’estime suffisamment méritant sur l’ensemble de sa carrière. « Est-ce qu'il mériterait une sélection en équipe de France ? C'est tout le bonheur que je lui souhaite, j'ai toujours voulu qu'il y soit depuis des années, a répondu l’attaquant de l’AC Boulogne-Billancourt (R2) dans une émission de Ligue 1+. Après, voilà, il y a des joueurs à son poste qui sont peut-être dans de meilleurs clubs, ou qui sont un peu plus forts que lui. »

« L'année de la Coupe du monde au Qatar, je l'aurais mis dans le groupe. Mais c'est vrai qu'à son poste, ce n'est pas facile, a reconnu Yacine Bammou. Il y a quelques années, il y avait des joueurs comme Pogba, c'était compliqué. Mais pour moi c'est un mec en or, il doit y aller. De par son profil, Valentin Rongier, ça doit être en équipe de France pour moi. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas parce qu'il y a l'âge, il prend de la bouteille mais sinon, une petite sélection avant qu'il finisse sa carrière, elle ne serait pas déméritée. » Malheureusement pour le Rennais, Zinédine Zidane n’est pas là pour offrir des cadeaux.