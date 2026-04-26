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Bordeaux, Matmut Atlantique

Miracle pour Bordeaux, la montée se rapproche

Bordeaux26 avr. , 22:10
parHadrien Rivayrand
0
Les Girondins de Bordeaux ont facilement battu Montlouis ce samedi en National 2. Le club au scapulaire n’a pas encore dit son dernier mot concernant la montée.
Bordeaux vise la montée en National chaque saison et pourrait bien y parvenir dans quelques semaines. Les Girondins avaient pourtant toutes les raisons de penser que cette année ne serait pas la bonne. Mais les joueurs de Rio Mavuba réalisent une très belle remontée depuis plusieurs semaines et pourraient bien finir par chiper la place de leader à La Roche-sur-Yon, qui peine désormais à maintenir le rythme. Après 27 journées disputées, Bordeaux n’est qu’à trois points de La Roche.

Bordeaux y croit plus que jamais 

Après la victoire des Girondins de Bordeaux contre Montlouis (4-1), Soufiane Bahassa a en tout cas affiché ses ambitions de montée : « On se concentre sur nous, car la semaine prochaine on a un déplacement à Bayonne. On continue de faire ce qu’on fait de bien. On verra à la fin. Il nous reste trois finales. On a fait beaucoup d’erreurs, on arrête de regarder le classement et on se concentre sur nos matchs.
Je crois à la montée depuis le début. Tant que ce n’est pas terminé mathématiquement, je ne lâche rien. La Roche trébuche, j’espère que ça va continuer et que nous allons faire le travail derrière. »

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Les Girondins ont encore trois rencontres à disputer. La prochaine aura donc lieu à Bayonne, troisième du championnat et seulement à trois points de Bordeaux. Les supporters et observateurs bordelais ne sont pas au bout de leurs émotions. Sportivement comme en interne, tout peut encore basculer, dans un sens comme dans l’autre.
En tout cas, les joueurs des Girondins affichent une belle attitude en cette fin de saison et ont le mérite de ne rien lâcher dans la course à la montée.
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Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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