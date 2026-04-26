Miracle pour Bordeaux, la montée se rapproche

Les Girondins de Bordeaux ont facilement battu Montlouis ce samedi en National 2. Le club au scapulaire n’a pas encore dit son dernier mot concernant la montée.

Bordeaux vise la montée en National chaque saison et pourrait bien y parvenir dans quelques semaines. Les Girondins avaient pourtant toutes les raisons de penser que cette année ne serait pas la bonne. Mais les joueurs de Rio Mavuba réalisent une très belle remontée depuis plusieurs semaines et pourraient bien finir par chiper la place de leader à La Roche-sur-Yon, qui peine désormais à maintenir le rythme. Après 27 journées disputées, Bordeaux n’est qu’à trois points de La Roche.

Bordeaux y croit plus que jamais

Après la victoire des Girondins de Bordeaux contre Montlouis (4-1), Soufiane Bahassa a en tout cas affiché ses ambitions de montée : « On se concentre sur nous, car la semaine prochaine on a un déplacement à Bayonne. On continue de faire ce qu’on fait de bien. On verra à la fin. Il nous reste trois finales. On a fait beaucoup d’erreurs, on arrête de regarder le classement et on se concentre sur nos matchs.

Je crois à la montée depuis le début. Tant que ce n’est pas terminé mathématiquement, je ne lâche rien. La Roche trébuche, j’espère que ça va continuer et que nous allons faire le travail derrière. »

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Les Girondins ont encore trois rencontres à disputer. La prochaine aura donc lieu à Bayonne, troisième du championnat et seulement à trois points de Bordeaux. Les supporters et observateurs bordelais ne sont pas au bout de leurs émotions. Sportivement comme en interne, tout peut encore basculer, dans un sens comme dans l’autre.

En tout cas, les joueurs des Girondins affichent une belle attitude en cette fin de saison et ont le mérite de ne rien lâcher dans la course à la montée.