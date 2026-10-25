PL : Kroupi Jr, un improbable transfert prend forme

PL : Kroupi Jr, un improbable transfert prend forme

Premier League
parHadrien Rivayrand
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Eli Junior Kroupi fait parler de lui sous les couleurs de Bournemouth. Le jeune attaquant français attire l’œil des meilleurs clubs de Premier League, dont Tottenham.
Tottenham va un peu mieux ces derniers temps en Premier League. Les Spurs de Roberto De Zerbi ont notamment pris le meilleur sur Chelsea ce samedi. L’entraîneur italien souhaite remettre le club londonien sur le devant de la scène en Angleterre. Les dépenses ont été nombreuses lors du dernier mercato estival, mais l’ancien entraîneur de l’OM estime que son effectif n’est pas encore totalement au point. De Zerbi aimerait notamment recruter un nouvel attaquant, jeune et capable de s’imposer au plus haut niveau. C’est pourquoi Tottenham envisage de tenter sa chance pour Eli Junior Kroupi dès cet hiver.

Kroupi Jr à Tottenham, De Zerbi insiste 

D’après les informations de TEAMtalk, le club de Premier League est prêt à proposer plus de 110 millions d’euros à Bournemouth pour recruter l’ancien joueur de Lorient. Kroupi fait partie des cibles prioritaires de Roberto De Zerbi, qui souhaiterait absolument l’attirer dans ses rangs. À noter que le natif de Lorient ne serait pas opposé à l’idée de rejoindre Tottenham, un club qu’il apprécie et respecte.

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Arsenal reste également intéressé par le Français de 20 ans. Le mercato hivernal promet donc d’être bouillant autour d’Eli Junior Kroupi, qui reste dans le viseur de plusieurs grands clubs malgré sa récente blessure. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le Français devra retrouver du rythme en Premier League pour lancer pleinement sa saison et continuer à faire parler de lui. L’objectif sera également de se montrer suffisamment performant pour espérer rejoindre un jour les rangs de l’équipe de France. Le joueur a confirmé ces dernières heures qu'il voulait représenter les Bleus au niveau international. Assurément une très bonne nouvelle pour le football français.
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