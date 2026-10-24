EdF : Eli Junior Kroupi dit oui à Zidane et à la France

EdF : Eli Junior Kroupi dit oui à Zidane et à la France

Equipe de France
parCorentin Facy
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Eli Junior Kroupi avait le choix entre la France et le Portugal pour son avenir. Le prometteur attaquant de Bournemouth a fait son choix et l’a officialisé, ce sera les Bleus ou rien.
Auteur d’une saison 2025-2026 époustouflante sous les couleurs de Bournemouth avec 13 buts en Premier League, Eli Junior Kroupi a affolé le mercato l’été dernier. Des clubs de la dimension d’Arsenal ou encore du Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt pour le natif de Lorient, sans finalement conclure l’opération en raison du prix fixé par les Cherries. Le club anglais réclamait près de 100 millions d’euros pour Eli Junior Kroupi, actuellement en convalescence en raison d’une fracture du cinquième métatarse. Son avenir en club a fait débat ces derniers mois, mais celui en sélection aussi.
Eli Junior Kroupi a le choix entre la France et le Portugal. Mais dans une interview accordée à DAZN, l’ancien attaquant des Merlus (20 ans) a tué le suspense : ce sera les Bleus de Zinedine Zidane ou rien. L’international espoirs français affiche clairement son ambition. « Mon avenir international un sujet sensible ? Non, on s’est tous mis d’accord. J’ai toujours joué en équipe de France avec les jeunes. Je suis né en France, j’ai commencé le foot en France. Je ne me vois pas aller dans une culture que je ne connais pas. Forcément, l’équipe de France c’est l’objectif » a d'abord lancé Eli Junior Kroupi avant de poursuivre.

Eli Junior Kroupi veut uniquement la France

« Si j’ai déjà reçu une pré-sélection avec les A ? Franchement je ne sais pas (rires). Peut-être, je ne sais pas du tout. Pré-sélection… ça ne m’intéresse pas trop. Je vise la sélection » a fait savoir Eli Junior Kroupi sans faire planer l’ombre d’un doute. Une excellente nouvelle pour Zinedine Zidane, qui a prouvé lors de sa première liste qu’il n’avait aucune crainte à l’idée de tester de nouveaux joueurs (Da Cunha, Diouf, Lepaul, Yoro, Jacquet) et qui pourrait faire appel à Eli Junior Kroupi lorsque ce dernier sera remis de blessure. Bournemouth espère le récupérer dans la première quinzaine du mois de novembre.
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