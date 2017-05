La Serie A s’expose à une énorme grève anti-racisme

Dans : Foot Europeen, Serie A.

Comme d’autres joueurs avant lui en Italie, le milieu de Pescara Sulley Muntari a été victime de cris racistes de la part de supporters de Cagliari dimanche.

Furieux, le Ghanéen a exprimé sa colère auprès de l’arbitre qui, au lieu d’arrêter le match, a préféré avertir l’ancien du Milan AC. Avant de lui donner un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion lorsque Muntari a quitté le terrain. Et pour couronner le tout, les instances italiennes ont confirmé sa suspension d’un match, sans même sanctionner le club de Cagliari. De quoi provoquer la réaction du groupe britannique anti-discrimination Kick It Out.

« On ne devrait pas laisser passer la lâcheté des autorités italiennes, a regretté l’association dans un communiqué. Il est incroyable que Cagliari ait échappé à une sanction car "seulement 10" fans étaient impliqués. Cette situation ne devrait jamais se reproduire. » Affecté, l’ancien attaquant de Tottenham Garth Crooks a carrément appelé les joueurs de couleur à boycotter la prochaine journée de Serie A si la sanction de Muntari n’était pas annulée. Autant dire que le championnat italien s’expose à une énorme polémique.