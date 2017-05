PL : Les joueurs de Swansea achètent 3.000 tickets pour leurs fans

Dans : Premier League, Foot Europeen.

17e de Premier League, le club de Swansea ne compte qu'un point d'avance sur Hull City, premier relégable, mais a réussi à sortir de la zone rouge au profit de sa victoire samedi contre Everton et de la défaite des Tigers contre Sunderland. Cependant, le week-end prochain, la formation galloise se rendra justement à Sunderland, déjà relégué mais déterminé à ne rien lâcher. Afin de pouvoir compter sur ses supporters en déplacement, les joueurs gallois se sont cotisés et ont acheté 3.000 billets pour la rencontre à Sunderland afin de les offrir aux fans qui feront le voyage, soit 1.100 kms aller-retour.

C'est Leon Britton, le milieu de terrain anglais de Swansea, qui a pris et organisé cette initiative, lui qui a joué 500 matches sous le maillot de la formation galloise et reste le chouchou des supporters, même s'il a moins joué cette saison. Avec ce déplacement de masse, les Swans espèrent assurer leur maintien dès le week-end prochain à Sunderland. L'organisation s'est rapidement mise en place et les 3.000 tickets ont été distribués pour le plus grand plaisir des fans gallois.