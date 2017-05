PL : Crystal Palace sauvé, Hull City relégué !

Dans : Premier League.

Vainqueur de Hull City ce dimanche après-midi (4-0), Crystal Palace a validé son maintien en Premier League. L’équipe de Yohan Cabaye a par ailleurs acté la descente de son adversaire du jour. Dix-huitième au classement, Hull City évoluera en deuxième division la saison prochaine, au même titre que Middlesbrough et Sunderland, déjà relégué depuis plusieurs semaines. Vainqueur de Sunderland, justement, samedi (2-0) et toujours sous la menace d’une relégation jusqu’à ce dimanche après-midi, Swansea (17e) jouera donc bel et bien en Premier League la saison prochaine. Après une saison animée et riche en rebondissements, les enjeux se situent désormais entre la troisième et la sixième place, où Manchester City, Liverpool, Arsenal et Manchester United aspirent à terminer dans le top 4 en compagnie de Chelsea et Tottenham, pour ainsi disputer la prochaine Ligue des Champins.