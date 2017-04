Paris sportifs : Joey Barton suspendu 18 mois !

Dans : Premier League, Foot Europeen, OM.

La fédération anglaise de football ne rigole pas avec les paris sportifs et Joey Barton vient de le comprendre à ses dépens. En effet, le milieu de terrain de Burnley, ancien de l'OM, a été suspendu ce mercredi pour 18 mois car il avait misé lors de 1.260 matches entre mars 2006 et mai 2016, alors que comme en France les footballeurs anglais ont interdiction de miser sur les rencontres sportives. Et pour bien enfoncer le clou, la FA a collé une amende près de 35.000 euros au bad boy du foot anglais.

Réagissant à cette lourde sanction, Joey Barton, qui a désormais 34 ans et risque donc de finir sa carrière plus vite que prévu, a reconnu la réalité des faits qui lui sont reprochés. Mais le joueur anglais a rappelé qu'il ne s'agissait pas de matches truqués, et surtout qu'il souffrait d'une grave addiction aux paris sportifs, une maladie pour laquelle il se fait soigner, précisant que s'il avait placé 1260 paris sur le football, il avait en tout placé près de 15.000 paris sur différentes épreuves sportives et hippiques. Et Barton de regretter que la fédération ne pense qu'à punir les sportifs concernés par cette addiction plutôt que de les aider à se soigner, alors qu'il a lui même fourni un certificat médical à la FA. Après avoir plaidé sa cause dans un long communiqué, dans lequel il affirme que d'autres footballeurs sont eux aussi touchés par cette maladie, Joey Barton a indiqué qu'il faisait appel de cette sanction.