Amical : Burnley-Hanovre annulé en raison de bagarres

La rencontre amicale qui opposait ce samedi Burnley à Hanovre a été définitivement stoppée à la mi-temps à la demande de la police. Car dans les tribunes de Turf Moor, des supporters anglais et allemands avaient visiblement décidé que ce match n'avait d'amical que de nom. Plutôt que de laisser la situation définitivement pourrir, les autorités ont envoyé les forces anti-émeute et ont arrêté cette rencontre. Evidemment, les Anglais accusent les fans allemands d'avoir tenté de charger dans une partie des tribunes où il y avait des enfants et d'avoir balancé des sièges, tandis que les Allemands affirment eux que les supporters anglais les ont provoqué afin d'en découdre. A noter quand même que le stade était seulement à moitié vide pour ce match et que le score était de 1-0 pour Burnley au moment de l'arrêt.